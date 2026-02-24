Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm

Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sint-Truiden heeft zijn mooie tweede plaats verstevigd door dit weekend opnieuw te winnen. De Kanaries kwamen bij Dender nochtans snel op achterstand, maar terugkomen van een achterstand is hun grote sterkte.

Het begint serieus te tellen: Sint-Truiden heeft inmiddels twaalf van zijn vijftien laatste competitiematchen gewonnen. Bij Dender hadden de Kanaries echter even tijd nodig om in hun wedstrijd te komen, want ze incasseerden al na 45 seconden een doelpunt.

Geen moment gaven de spelers de indruk in paniek te raken. En negentig minuten later stond er 1-4 op het bord. Een week geleden deden ze al eens hetzelfde na een 0-2 achterstand in eigen huis tegen Zulte Waregem/ 

STVV is de kampioen van de comeback

Dit seizoen stond Sint-Truiden in 15 van zijn 26 competitiewedstrijden achter op het scorebord. In negen gevallen wisten de Kanaries een nederlaag te vermijden. Van de 45 punten die ze dreigden te verliezen, haalden ze er nog 23 terug. 

Net als Zulte Waregem en Dender moesten eerder ook La Louvière, Standard, Club Brugge, AA Gent en Mechelen zich gewonnen geven nadat ze de score hadden geopend tegen STVV. Het scheelt heel wat punten in de kering.

Niemand doet beter in België ... of zelfs in Europa

Ter vergelijking: Anderlecht slaagde dit seizoen slechts twee keer in het vermijden van een nederlaag nadat ze achterstonden in de competitie. Standard? Dat heeft geen enkel punt behaald nadat ze achterstonden. 

Opvallend is ook dat Union Saint-Gilloise zich onderscheidt door zijn volharding: van de zes wedstrijden waarin zij achterstonden, wisten de Unionisten viermaal te reageren en een nederlaag te vermijden. Die cijfers tonen aan dat naast het puur voetbalkundige, de regelmaat die je hoog in het klassement houdt ook in het hoofd zit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

08:40
Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

07:20
1
Thorgan Hazard maakt indruk, Standard, STVV en Mechelen hofleverancier

Thorgan Hazard maakt indruk, Standard, STVV en Mechelen hofleverancier

20:40
1
📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

08:20
Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"

Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"

07:40
Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

08:00
🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen? De derde helft

🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen?

23:00
4
Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt

Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt

22:30
2
Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

07:00
Anderlecht, Gent en Union wilden hem, maar: "Hij wordt de opvolger van Ordonez bij Club"

Anderlecht, Gent en Union wilden hem, maar: "Hij wordt de opvolger van Ordonez bij Club"

21:00
Play-off 1 voor traditieclub? Hein Vanhaezebrouck drukt de droom meteen: "Voorlaatste op dat gebied"

Play-off 1 voor traditieclub? Hein Vanhaezebrouck drukt de droom meteen: "Voorlaatste op dat gebied"

19:40
2
KRC Genk komt dag na de paniek en de hoop alsnog met domper over Kos Karetsas

KRC Genk komt dag na de paniek en de hoop alsnog met domper over Kos Karetsas

21:40
Lardot laat zich uit over Gent - Cercle, Union - Antwerp & co: deze ploeg had strafschop moeten krijgen

Lardot laat zich uit over Gent - Cercle, Union - Antwerp & co: deze ploeg had strafschop moeten krijgen

22:00
Gaat STVV zich mengen in titeldebat met Club Brugge en Union? "Houdt dat stand in de play-offs?"

Gaat STVV zich mengen in titeldebat met Club Brugge en Union? "Houdt dat stand in de play-offs?"

17:00
Anderlecht en Mechelen doen zaakje, maar wie haalt de Champions' Play-offs?

Anderlecht en Mechelen doen zaakje, maar wie haalt de Champions' Play-offs?

21:20
1
DONE DEAL: Club Brugge slaat toe met jeugdproduct STVV

DONE DEAL: Club Brugge slaat toe met jeugdproduct STVV

19:20
🎥 Voormalige Anderlecht-ster op de luchthaven onthaald als ster bij zijn nieuwe club

🎥 Voormalige Anderlecht-ster op de luchthaven onthaald als ster bij zijn nieuwe club

17:20
3
Binnenkort de jongste trainer in 1A... De man aan wie Nilson Angulo veel te danken heeft

Binnenkort de jongste trainer in 1A... De man aan wie Nilson Angulo veel te danken heeft

18:40
2
Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid

Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid

20:20
26
Ordonez reageert op transfergeruchten, Leko droomt van iets groots

Ordonez reageert op transfergeruchten, Leko droomt van iets groots

20:00
Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

16:50
1
Thorgan Hazard wacht af... Sleutelspeler heeft contractvoorstel gekregen, maar...

Thorgan Hazard wacht af... Sleutelspeler heeft contractvoorstel gekregen, maar...

16:30
11
Na de kritiek ook grote lof voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "Onwaarschijnlijk knap!"

Na de kritiek ook grote lof voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "Onwaarschijnlijk knap!"

19:00
3
Het ziet er absoluut niet goed uit voor Antwerp: "Dat is het meest verontrustende"

Het ziet er absoluut niet goed uit voor Antwerp: "Dat is het meest verontrustende"

17:40
7
Nederlands icoon fnuikt euforiestemming rond Belgische uitblinker die naar WK wil

Nederlands icoon fnuikt euforiestemming rond Belgische uitblinker die naar WK wil

18:20
1
Charaï in de wolken: spelerskern van KVC Westerlo nam wel heel opvallend besluit na zege tegen Charleroi

Charaï in de wolken: spelerskern van KVC Westerlo nam wel heel opvallend besluit na zege tegen Charleroi

17:30
Senne Lammens onthult zijn grote voorbeeld en het is... een Nederlander

Senne Lammens onthult zijn grote voorbeeld en het is... een Nederlander

18:00
1
De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

13:00
4
Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

14:00
1
"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

16:00
Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

11:40
2
KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen"

KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen"

15:30
5
Beerschot-coach Messoudi wil nog wat kwijt over de arbitrage na nieuwe late domper

Beerschot-coach Messoudi wil nog wat kwijt over de arbitrage na nieuwe late domper

15:45
Europees afscheid tegen Liverpool? Club Brugge en Mignolet op 90 minuten en loting van droomaffiche Analyse

Europees afscheid tegen Liverpool? Club Brugge en Mignolet op 90 minuten en loting van droomaffiche

15:15
1
Valt deze JPL-ploeg af in de strijd om PO1? "Dit is een zware klap voor ons..."

Valt deze JPL-ploeg af in de strijd om PO1? "Dit is een zware klap voor ons..."

14:40
1
RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

14:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Na de kritiek ook grote lof voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "Onwaarschijnlijk knap!" Real09 Real09 over Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid laszlo laszlo over Het ziet er absoluut niet goed uit voor Antwerp: "Dat is het meest verontrustende" Vital Verheyen Vital Verheyen over KRC Genk - Standard: 0-3 Borak Borak over Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen? Joe Joe over 🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen? Stigo12 Stigo12 over Nederlands icoon fnuikt euforiestemming rond Belgische uitblinker die naar WK wil Stigo12 Stigo12 over Senne Lammens onthult zijn grote voorbeeld en het is... een Nederlander Nelvafrel Nelvafrel over Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt bink bink over Thorgan Hazard maakt indruk, Standard, STVV en Mechelen hofleverancier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved