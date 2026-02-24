Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm

Sint-Truiden heeft zijn mooie tweede plaats verstevigd door dit weekend opnieuw te winnen. De Kanaries kwamen bij Dender nochtans snel op achterstand, maar terugkomen van een achterstand is hun grote sterkte.

Het begint serieus te tellen: Sint-Truiden heeft inmiddels twaalf van zijn vijftien laatste competitiematchen gewonnen. Bij Dender hadden de Kanaries echter even tijd nodig om in hun wedstrijd te komen, want ze incasseerden al na 45 seconden een doelpunt.

Geen moment gaven de spelers de indruk in paniek te raken. En negentig minuten later stond er 1-4 op het bord. Een week geleden deden ze al eens hetzelfde na een 0-2 achterstand in eigen huis tegen Zulte Waregem/

STVV is de kampioen van de comeback

Dit seizoen stond Sint-Truiden in 15 van zijn 26 competitiewedstrijden achter op het scorebord. In negen gevallen wisten de Kanaries een nederlaag te vermijden. Van de 45 punten die ze dreigden te verliezen, haalden ze er nog 23 terug.

Net als Zulte Waregem en Dender moesten eerder ook La Louvière, Standard, Club Brugge, AA Gent en Mechelen zich gewonnen geven nadat ze de score hadden geopend tegen STVV. Het scheelt heel wat punten in de kering.

Niemand doet beter in België ... of zelfs in Europa

Ter vergelijking: Anderlecht slaagde dit seizoen slechts twee keer in het vermijden van een nederlaag nadat ze achterstonden in de competitie. Standard? Dat heeft geen enkel punt behaald nadat ze achterstonden.





Opvallend is ook dat Union Saint-Gilloise zich onderscheidt door zijn volharding: van de zes wedstrijden waarin zij achterstonden, wisten de Unionisten viermaal te reageren en een nederlaag te vermijden. Die cijfers tonen aan dat naast het puur voetbalkundige, de regelmaat die je hoog in het klassement houdt ook in het hoofd zit.