Datum: 22/02/2026 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Zelden gezien! Anderlecht stond 0-3 voor bij de rust in Waregem, maar bibberde daarna zwaar
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Elindus Arena
Foto: © photonews

Voetbal kan ook oneerlijk zijn. Zulte Waregem domineerde de eerste helft en had de meeste kansen, maar bij de rust stond het wel 0-3 voor Anderlecht. Drie goals in drie minuten. Na rust was het bibberen voor... Anderlecht. Ementa maakte snel de 1-3 en Essevee domineerde...

Het stopte met regenen net voor de match begon, maar het veld van Zulte Waregem had de hele dag wel wat te slikken gekregen. Het water spatte op bij elke stap. Het was zo zompig dat de bal niet normaal meer rolde. En daar had vooral Anderlecht last van.

Zulte Waregem baas en met de meeste kansen

Na zeven minuten had Zulte al twee goeie kansen bij elkaar gevoetbald via Opoku. Eerst met een snelle uitbraak en daarna met een schot dat door Coosemans met de grootste moeite gepakt werd. Anderlecht reageerde wel en scoorde ook, maar Camara stond buitenspel bij de voorzet voor Bertaccini. Geen eerste goal in 425 minuten competitie.

Zulte Waregem nam het initiatief weer over nadien en Coosemans moest zich nog een paar keer laten zien. Het leek een kwestie van tijd vooraleer de thuisploeg ging scoren, maar het draaide anders uit. Bij een goed ingestudeerde corner kon Saliba trappen, maar werd afgeblokt.

Anderlecht maakt er drie in drie minuten

Het spel ging verder, maar ineens legde ref Bert Verbeke het spel stil. De VAR had hem ingefluisterd dat er hands was bij die poging. En jawel, de bal ging op de stip. Hazard stuurde Gabriël de verkeerde kant uit en na 446 minuten kon Anderlecht nog eens scoren in de competitie.

Het ging trouwens snel daarna hoor. Drie minuten later stond het 0-3 nadat eerst Hazard van buiten de zestien uithaalde en daarna Camara een pass van Degreef in doel krulde. Allemaal in hetzelfde hoekje waar doelman Gabriël blijkbaar niet bij kon. Dit had Zulte Waregem absoluut niet verdiend. Ze waren zelfs beter, maar efficiëntie is nu eenmaal belangrijk. 

Zelden een ploeg zo zien bibberen na 0-3-voorsprong

Wat er na de rust gebeurde, was even onwaarschijnlijk te noemen. Essevee kwam als door een wesp gestoken uit de kleedkamer en overrompelde Anderlecht volledig. Ementa scoorde al snel de 1-3 en iedereen zag ze nog over paars-wit heen lopen.

Erenbjerg trof de paal, een schot van Ementa werd van de lijn gekeerd, Ementa schoot centimeters naast... Overduidelijke dominantie en niemand die een euro durfde inzetten op dat Anderlecht met de volle buit naar huis zou gaan. Het was pure dominantie. Zelden een ploeg die drie goals voorstond zo zien bibberen.

Terwijl iedereen de 2-3 verwachtte, viel de goal weeral aan de overkant. Hazard dribbelde zich vrij en schoot in de kruising. Hij weigerde te juichen, maar met zijn hattrick zorgt hij er misschien wel voor dat Jérémy Taravel gewoon T1 blijft. Al mag er niet vergeten worden: ondanks de cijfers werd Anderlecht in grote delen van de match puur gedomineerd. De 2-4 van Ake was nog een voetnoot die niet vergeten mag worden.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 5.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/7
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 88' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 62/68 (91.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit 73' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Willen Lukas 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 38/48 (79.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Asare Dirk 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 44/46 (95.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Soglo Emran A   79' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 79' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/42 (81%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/6
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Opoku Joseph 79' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Ementa Anosike 90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/29 (58.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 1/6 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Bank
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Vossen Jelle 2' 6.2  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Gavriel Stavros 11' 5.9 -
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Paugain Wilguens 0'  
Hedl Tobias 11' 6.4 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mbaye Malick 11' 6.2 -
Meer statistieken
Ake Marley 17' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.7 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 3
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Camara Ilay 64' 7.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.3 9
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Intercepties: 5
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 64' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 64' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 28/30 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 6
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
De Cat Nathan A A 90' 8.3 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Degreef Tristan A 90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano 76' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/23 (60.9%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan ⚽ ⚽ ⚽ 89' 9.3 -
  • Goals: 3
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/43 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 4/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Bank
Angely Mathys 0'  
Cvetkovic Mihajlo 0'  
Sikan Danylo 0'  
Llansana Enric 1' 5.9  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 14' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Sardella Killian 26' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meer statistieken
Maamar Ali 26' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/12 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 26' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Herbeleef Zulte Waregem - Anderlecht

Vooraf

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

LIVE: Kan Anderlecht eindelijk nog eens winnen op het veld van Zulte Waregem?

10:57

Om 18u30 ontvangt SV Zulte Waregem het RSC Anderlecht in de Elindus Arena voor een duel tussen twee ploegen die snakken naar punten. Zowel Essevee als paars-wit verkeren de...

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi
