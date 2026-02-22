Zelden gezien! Anderlecht stond 0-3 voor bij de rust in Waregem, maar bibberde daarna zwaar

Voetbal kan ook oneerlijk zijn. Zulte Waregem domineerde de eerste helft en had de meeste kansen, maar bij de rust stond het wel 0-3 voor Anderlecht. Drie goals in drie minuten. Na rust was het bibberen voor... Anderlecht. Ementa maakte snel de 1-3 en Essevee domineerde...

Het stopte met regenen net voor de match begon, maar het veld van Zulte Waregem had de hele dag wel wat te slikken gekregen. Het water spatte op bij elke stap. Het was zo zompig dat de bal niet normaal meer rolde. En daar had vooral Anderlecht last van.

Zulte Waregem baas en met de meeste kansen

Na zeven minuten had Zulte al twee goeie kansen bij elkaar gevoetbald via Opoku. Eerst met een snelle uitbraak en daarna met een schot dat door Coosemans met de grootste moeite gepakt werd. Anderlecht reageerde wel en scoorde ook, maar Camara stond buitenspel bij de voorzet voor Bertaccini. Geen eerste goal in 425 minuten competitie.

Zulte Waregem nam het initiatief weer over nadien en Coosemans moest zich nog een paar keer laten zien. Het leek een kwestie van tijd vooraleer de thuisploeg ging scoren, maar het draaide anders uit. Bij een goed ingestudeerde corner kon Saliba trappen, maar werd afgeblokt.

Anderlecht maakt er drie in drie minuten

Het spel ging verder, maar ineens legde ref Bert Verbeke het spel stil. De VAR had hem ingefluisterd dat er hands was bij die poging. En jawel, de bal ging op de stip. Hazard stuurde Gabriël de verkeerde kant uit en na 446 minuten kon Anderlecht nog eens scoren in de competitie.

Het ging trouwens snel daarna hoor. Drie minuten later stond het 0-3 nadat eerst Hazard van buiten de zestien uithaalde en daarna Camara een pass van Degreef in doel krulde. Allemaal in hetzelfde hoekje waar doelman Gabriël blijkbaar niet bij kon. Dit had Zulte Waregem absoluut niet verdiend. Ze waren zelfs beter, maar efficiëntie is nu eenmaal belangrijk.





Zelden een ploeg zo zien bibberen na 0-3-voorsprong

Wat er na de rust gebeurde, was even onwaarschijnlijk te noemen. Essevee kwam als door een wesp gestoken uit de kleedkamer en overrompelde Anderlecht volledig. Ementa scoorde al snel de 1-3 en iedereen zag ze nog over paars-wit heen lopen.

Erenbjerg trof de paal, een schot van Ementa werd van de lijn gekeerd, Ementa schoot centimeters naast... Overduidelijke dominantie en niemand die een euro durfde inzetten op dat Anderlecht met de volle buit naar huis zou gaan. Het was pure dominantie. Zelden een ploeg die drie goals voorstond zo zien bibberen.

Terwijl iedereen de 2-3 verwachtte, viel de goal weeral aan de overkant. Hazard dribbelde zich vrij en schoot in de kruising. Hij weigerde te juichen, maar met zijn hattrick zorgt hij er misschien wel voor dat Jérémy Taravel gewoon T1 blijft. Al mag er niet vergeten worden: ondanks de cijfers werd Anderlecht in grote delen van de match puur gedomineerd. De 2-4 van Ake was nog een voetnoot die niet vergeten mag worden.