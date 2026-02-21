Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog

STVV staat minstens tot 22u30 vanavond alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League. De Limburgers kwamen op bezoek bij Dender wel al na één minuut op achterstand, maar ze zaten al zoveel keer in die situatie dat ze zich geen zorgen maakten. En jawel, weer werd de situatie omgedraaid.

Dender begon de wedstrijd verrassend scherp en stond al na één minuut op voorsprong. Bij STVV stonden ze wel nog te slapen. Noah Mbamba profiteerde van slordig uitverdedigen van drie verdedigers bij STVV en schoof de bal vanaf de rand van de zestien langs Kokubo in de korte hoek. Een droomstart voor de thuisploeg, die meteen het initiatief nam.

STVV al voor 15de keer op achterstand

STVV herpakte zich langzaam en probeerde het initiatief over te nemen. Goto en Yamamoto dreigden, maar Dender hield stand. Een vroege kans van Goto werd afgeblokt, en een poging van Sebaoui vloog hoog over het doel. De Truienaren hadden wel balbezit, maar konden dat nog niet volledig omzetten in doelgevaar.

Ze ontsnapten wel aan een dubbele achterstand, want Toshevski zette Nsimba op weg naar de 2-0, maar de spits miste onbegrijpelijk. Even later kwam wel de verklaring: Nsimba had een spierblessure opgelopen bij de sprint en moest vervangen worden.

En weer draaide STVV het om

De gelijkmaker viel dan toch in de 24ste minuut. Taniguchi zette een goede actie op en legde de bal breed voor Sebaoui, die rustig kon afronden en de stand op 1-1 bracht. Dender probeerde daarna opnieuw controle te krijgen, maar STVV nam het initiatief volledig over en drukte door voor de voorsprong.

Die kwam er zeven minuten later. Na een vrije trap van Yamamoto belandde de bal bij Ryotaro Ito, die tussen de verdedigers door de 1-2 tegen de touwen schoot. STVV op rozen en voor de zoveelste keer draaiden ze een achterstand helemaal om. In de laatste minuten voor de rust probeerde Sebaoui nog toe te slaan, maar zijn poging miste precisie.





De tweede helft leek Dender de intentie te hebben om de match over te nemen, maar heel lang duurde dat niet. Het kwaliteitsverschil met STVV werd duidelijk. In minuut 67 diende Yamamoto - mooi door de buitenspelval geloodst - hen dan ook de genadeslag toe. In de slotfase maakte Muja er zelfs 1-4 van na alweer een assist van Goto.

Wie dit STVV afschrijft voor de titel zal misschien straks wel zijn woorden moeten inslikken. Er zit zoveel mentale weerbaarheid in het team dat je er nooit mee gedaan hebt. Benieuwd of ze dat ook kunnen in de matchen tegen Union en Club Brugge.