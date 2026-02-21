Datum: 21/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog
Ongenaakbaar STVV pakt leidersplaats nadat het bij Dender alweer een vroege achterstand helemaal omboog
Foto: © photonews

STVV staat minstens tot 22u30 vanavond alleen aan de leiding in de Jupiler Pro League. De Limburgers kwamen op bezoek bij Dender wel al na één minuut op achterstand, maar ze zaten al zoveel keer in die situatie dat ze zich geen zorgen maakten. En jawel, weer werd de situatie omgedraaid.

Dender begon de wedstrijd verrassend scherp en stond al na één minuut op voorsprong. Bij STVV stonden ze wel nog te slapen. Noah Mbamba profiteerde van slordig uitverdedigen van drie verdedigers bij STVV en schoof de bal vanaf de rand van de zestien langs Kokubo in de korte hoek. Een droomstart voor de thuisploeg, die meteen het initiatief nam.

STVV al voor 15de keer op achterstand

STVV herpakte zich langzaam en probeerde het initiatief over te nemen. Goto en Yamamoto dreigden, maar Dender hield stand. Een vroege kans van Goto werd afgeblokt, en een poging van Sebaoui vloog hoog over het doel. De Truienaren hadden wel balbezit, maar konden dat nog niet volledig omzetten in doelgevaar.

Ze ontsnapten wel aan een dubbele achterstand, want Toshevski zette Nsimba op weg naar de 2-0, maar de spits miste onbegrijpelijk. Even later kwam wel de verklaring: Nsimba had een spierblessure opgelopen bij de sprint en moest vervangen worden.

En weer draaide STVV het om

De gelijkmaker viel dan toch in de 24ste minuut. Taniguchi zette een goede actie op en legde de bal breed voor Sebaoui, die rustig kon afronden en de stand op 1-1 bracht. Dender probeerde daarna opnieuw controle te krijgen, maar STVV nam het initiatief volledig over en drukte door voor de voorsprong.

Die kwam er zeven minuten later. Na een vrije trap van Yamamoto belandde de bal bij Ryotaro Ito, die tussen de verdedigers door de 1-2 tegen de touwen schoot. STVV op rozen en voor de zoveelste keer draaiden ze een achterstand helemaal om. In de laatste minuten voor de rust probeerde Sebaoui nog toe te slaan, maar zijn poging miste precisie. 

De tweede helft leek Dender de intentie te hebben om de match over te nemen, maar heel lang duurde dat niet. Het kwaliteitsverschil met STVV werd duidelijk. In minuut 67 diende Yamamoto - mooi door de buitenspelval geloodst - hen dan ook de genadeslag toe. In de slotfase maakte Muja er zelfs 1-4 van na alweer een assist van Goto.

Wie dit STVV afschrijft voor de titel zal misschien straks wel zijn woorden moeten inslikken. Er zit zoveel mentale weerbaarheid in het team dat je er nooit mee gedaan hebt. Benieuwd of ze dat ook kunnen in de matchen tegen Union en Club Brugge. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 5.8 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 45/56 (80.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/18 (27.8%)
Meer statistieken
Cools Kobe 77' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc 65' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm   77' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Mbamba Noah  65' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
De Fougerolles Luc   90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 26/29 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Toshevski David 77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 13/24 (54.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 20' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
De Kerf Bo 0'  
Oratmangoen Ragnar 0'  
Koton Krzysztof 25' 5.7 -
Meer statistieken
Rodes Nathan 13' 5.9 -
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 13' 6.7 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Sambu Marsoni 25' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Berte Mohamed 70' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.7 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 41/45 (91.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 80/84 (95.2%)
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 63/68 (92.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Juklerød Simen 68' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 90' 7.4 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye A 90' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 57/70 (81.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Ito RyotaroA 75' 8.6 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 44/54 (81.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 32/41 (78%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Goto Keisuke A A 90' 7.4 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/41 (73.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bank
Muja Arbnor 22' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Delpupo Isaias 0' 6.3  
Meer statistieken
Merlen Ryan 15' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 0' 6.5  
Meer statistieken
Diouf Oumar 0' 6.5  
Meer statistieken
Herbeleef FCV Dender EH - STVV

Vooraf

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

12:25

Vanmiddag om 16u trappen FCV Dender EH en Sint-Truidense VV de zaterdag in de Jupiler Pro League op gang. Voor de Kanaries is het een belangrijke verplaatsing in de strijd ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved