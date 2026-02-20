KAA Gent KAA Gent
45+1' Dante Vanzeir (Flavio Nazinho)
Datum: 20/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1
Foto: © photonews

KAA Gent heeft een nieuwe, erg pijnlijke thuisnederlaag geleden in de strijd om de Champions' Play-offs. In eigen huis konden ze het blok van een sterk Cercle Brugge niet ontwrichten. De Vereniging doet een prima zaak in de strijd tegen degradatie.

KAA Gent en Cercle Brugge openden speeldag 26 in de Jupiler Pro League. Bij de thuisploeg waren Kanga en Van Der Heyden nog niet helemaal klaar voor een volledige wedstrijd en dus begonnen zij op de bank - al zouden ze wel hun minuten krijgen tegen Cercle Brugge.

Bij de bezoekers kreeg Dante Vanzeir tegen zijn ex-club de voorkeur op Ngoura. Verder koos Onur Cinel voor dezelfde tien namen als vorige week. Voor beide ploegen stond er wel wat op het spel: de thuisploeg kon (even) vierde worden, de bezoekers konden van de voorlaatste plaats wegkomen.

Uitgerekend Dante Vanzeir zorgt voor het doelpunt

Wie als neutrale toeschouwer naar de wedstrijd zou komen kijken en beide ploegen niet kent? Die zou zich kunnen mispakt hebben wie nu het nummer vijf en wie het nummer vijftien was. Niet voor het eerst de laatste jaren had KAA Gent het bijzonder moeilijk met Cercle Brugge.

Ze maakten het zichzelf overigens ook knap lastig, door in alle vallen te trappen waarin getrapt kon worden. Op slag van rust de Vereniging nog een laatste keer laten komen en zo - met een afgeweken bal - op voorsprong laten komen? Check.



Meteen na de rust na dom balverlies doorgaan op de enkel van de tegenstander en zo rood pakken? Check, Es-Saoubi zorgde voor 40 minuten met een man minder. En ook nog eens een domme strafschopfout maken na alweer knullig balverlies? Check.

KAA Gent schiet andermaal in de eigen voet in de Planet Group Arena

De fans van KAA Gent morden dat het een lievelust was: hun fanions waren lange tijd niet op de afspraak. Gelukkig voor hen wist Davy Roef de elfmeter wél te pakken. Daarna reageerden de Buffalo's als door een wesp gestoken en gingen ze met een man minder op zoek naar minstens een gelijkmaker.

De 0-2 was een aantal keren veel dichterbij dan de gelijkmaker. Cercle Brugge liet ook deze keer zien waar het aan morrelt en waarom ze staan waar ze staan: efficiëntie. Want voetballend is er niets mis met De Vereniging. De driepunter zal deugd doen, voor Gent is het een nieuwe mokerslag in de strijd om de top-6.

Opstellingen

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/34 (35.3%)
Araujo Tiago 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/44 (59.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/10 (10%)
  • Balverliezen: 37
Volckaert Matties 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/38 (71.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Paskotsi Maksim 33' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Hashioka Daiki 45' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 11/18 (61.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 25/34 (73.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Ito Atsuki 77' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Sonko Momodou 54' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Kadri Abdelkahar 77' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 24/26 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Skoras Michal 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Dean Max 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Bank
Kanga Wilfried 45' 6.3 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Omgba Aimé 13' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
Diop Moctar 13' 6.1 -
Hong Hyun-Seok 0'  
Essaouabi Hatim   19' 5.3 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
De Vlieger Tibe 0'  
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Peersman Kjell 0'  
Van Der Heyden Siebe 36' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 90' 6.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Nazinho Flavio A   90' 7.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/9 (44.4%)
Ravych Christiaan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 39/47 (83%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
Kakou Emmanuel   90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 54/67 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Magnée Gary 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 39/51 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
  • Balverliezen: 21
Diop Edan   88' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 29/36 (80.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Van der Bruggen Hannes 82' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 40/48 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Agyekum Lawrence 54' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Gerkens Pieter 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 24/29 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Adewumi Oluwaseun 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/6
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Vanzeir Dante 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/28 (60.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Bank
Diakite Ibrahim 0'  
Ngoura Steve 0'  
Herrmann Charles 36' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Konate Valy 2' 7.0  
Diaby Ibrahima   8' 7.0  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
Delanghe Maxime 0'  
Jurado Heriberto 0'  
Kondo Geoffrey 0'  
De Wilde Nils 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
