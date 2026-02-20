Gouden driepunter voor Cercle: ex-speler Dante Vanzeir doet KAA Gent das om in strijd om play-off 1

KAA Gent heeft een nieuwe, erg pijnlijke thuisnederlaag geleden in de strijd om de Champions' Play-offs. In eigen huis konden ze het blok van een sterk Cercle Brugge niet ontwrichten. De Vereniging doet een prima zaak in de strijd tegen degradatie.

KAA Gent en Cercle Brugge openden speeldag 26 in de Jupiler Pro League. Bij de thuisploeg waren Kanga en Van Der Heyden nog niet helemaal klaar voor een volledige wedstrijd en dus begonnen zij op de bank - al zouden ze wel hun minuten krijgen tegen Cercle Brugge.

Bij de bezoekers kreeg Dante Vanzeir tegen zijn ex-club de voorkeur op Ngoura. Verder koos Onur Cinel voor dezelfde tien namen als vorige week. Voor beide ploegen stond er wel wat op het spel: de thuisploeg kon (even) vierde worden, de bezoekers konden van de voorlaatste plaats wegkomen.

Uitgerekend Dante Vanzeir zorgt voor het doelpunt

Wie als neutrale toeschouwer naar de wedstrijd zou komen kijken en beide ploegen niet kent? Die zou zich kunnen mispakt hebben wie nu het nummer vijf en wie het nummer vijftien was. Niet voor het eerst de laatste jaren had KAA Gent het bijzonder moeilijk met Cercle Brugge.

Ze maakten het zichzelf overigens ook knap lastig, door in alle vallen te trappen waarin getrapt kon worden. Op slag van rust de Vereniging nog een laatste keer laten komen en zo - met een afgeweken bal - op voorsprong laten komen? Check.







Meteen na de rust na dom balverlies doorgaan op de enkel van de tegenstander en zo rood pakken? Check, Es-Saoubi zorgde voor 40 minuten met een man minder. En ook nog eens een domme strafschopfout maken na alweer knullig balverlies? Check.

KAA Gent schiet andermaal in de eigen voet in de Planet Group Arena

De fans van KAA Gent morden dat het een lievelust was: hun fanions waren lange tijd niet op de afspraak. Gelukkig voor hen wist Davy Roef de elfmeter wél te pakken. Daarna reageerden de Buffalo's als door een wesp gestoken en gingen ze met een man minder op zoek naar minstens een gelijkmaker.

De 0-2 was een aantal keren veel dichterbij dan de gelijkmaker. Cercle Brugge liet ook deze keer zien waar het aan morrelt en waarom ze staan waar ze staan: efficiëntie. Want voetballend is er niets mis met De Vereniging. De driepunter zal deugd doen, voor Gent is het een nieuwe mokerslag in de strijd om de top-6.