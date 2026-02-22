Volg La Louvière - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 22/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
Stadion: Easi Arena

LIVE: Kan KV Mechelen tegen La Louvière de weg verder plaveien richting de Champions Play-Offs?

KV Mechelen staat op een zucht van de Champions Play-Offs. De komende wedstrijden worden belangrijk en zeker deze op het kunstgrasveld van La Louvière. De Mechelaars wonnen eind augustus met 3-2 in eigen huis tegen La Louvière, maar dit La Louvière is niet te vergelijken met dat van toen.

Prono La Louvière - KV Mechelen

La Louvière wint
Gelijk
KV Mechelen wint
La Louvière La Louvière wint Gelijk KV Mechelen KV Mechelen wint
15.96% 48.58% 35.46%
Populairste
1-1
(114x)		 1-2
(58x)		 2-1
(27x)

Vergelijking La Louvière - KV Mechelen

Positie

15
6

Punten

25
36

Gewonnen

5
9

Verloren

10
7

Gescoorde doelpunten

21
32

Doelpunten tegen

28
29

Gele kaarten

49
65

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

1
2
3
30/08 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-2 La Louvière La Louvière
05/07 14:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 La Louvière La Louvière
05/07 14:00 La Louvière La Louvière 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 3-1* La Louvière La Louvière
23/03 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 La Louvière La Louvière
25/10 20:00 La Louvière La Louvière 1-1 KV Mechelen KV Mechelen

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
La Louvière La Louvière 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
