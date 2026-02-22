LIVE: Kan KV Mechelen tegen La Louvière de weg verder plaveien richting de Champions Play-Offs?

KV Mechelen staat op een zucht van de Champions Play-Offs. De komende wedstrijden worden belangrijk en zeker deze op het kunstgrasveld van La Louvière. De Mechelaars wonnen eind augustus met 3-2 in eigen huis tegen La Louvière, maar dit La Louvière is niet te vergelijken met dat van toen.

Prono La Louvière - KV Mechelen

La Louvière wint Gelijk KV Mechelen wint

La Louvière wint Gelijk KV Mechelen wint 15.96% 48.58% 35.46% Populairste 1-1

(114x) 1-2

(58x) 2-1

(27x)

Vergelijking La Louvière - KV Mechelen

Positie

15 6

Punten

25 36

Gewonnen

5 9

Verloren

10 7

Gescoorde doelpunten

21 32

Doelpunten tegen

28 29

Gele kaarten

49 65

Rode kaarten

1 0

Onderlinge duels gewonnen