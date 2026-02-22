Volg La Louvière - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
LIVE: Kan KV Mechelen tegen La Louvière de weg verder plaveien richting de Champions Play-Offs?
KV Mechelen staat op een zucht van de Champions Play-Offs. De komende wedstrijden worden belangrijk en zeker deze op het kunstgrasveld van La Louvière. De Mechelaars wonnen eind augustus met 3-2 in eigen huis tegen La Louvière, maar dit La Louvière is niet te vergelijken met dat van toen.
Vergelijking La Louvière - KV Mechelen
Positie
15
6
Punten
25
36
Gewonnen
5
9
Verloren
10
7
Gescoorde doelpunten
21
32
Doelpunten tegen
28
29
Gele kaarten
49
65
Rode kaarten
1
0
Onderlinge duels gewonnen
1
2
3
|30/08 16:00
|KV Mechelen
|3-2
|La Louvière
|05/07 14:00
|KV Mechelen
|1-0
|La Louvière
|05/07 14:00
|La Louvière
|0-1
|KV Mechelen
|30/10 20:00
|KV Mechelen
|3-1*
|La Louvière
|23/03 20:00
|KV Mechelen
|0-1
|La Louvière
|25/10 20:00
|La Louvière
|1-1
|KV Mechelen