Volg KRC Genk - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 22/02/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard
LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard
Foto: © photonews

KRC Genk kan zondag een grote stap zetten richting de Champions' Play-offs. Tegen Standard willen de Limburgers hun indrukwekkende reeks verlengen en zo het weekend in de top zes afsluiten. Aftrap om 13u30 in de Cegeka Arena.

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen Standard. De Limburgers wonnen onder Nicky Hayen nu al vijf wedstrijden op rij en zijn al zeven matchen ongeslagen. Ze zetten op die manier een sterke reeks neer.

De Smurfen staat op de zevende plaats in het klassement met 35 punten. Dat is slechts één eenheid minder dat KAA Gent en KV Mechelen, die plaats vijf en zes innemen. De Buffalo's verloren vrijdag al van Cercle Brugge.

Genk kan top zes binnendringen, Standard moet winnen

Dat wil zeggen dat bij winst, Genk het weekend sowieso in de top zes afsluit. Standard houdt met 31 punten de hoop op de Champions' Play-offs nog in leven, maar dat is de laatst weken toch best kunstmatig.

Als de Rouches van Genk verliezen, zullen ze een streep mogen maken over een plaats in de top zes dit seizoen. Zij staan momenteel op plaats 9 in het klassement.


De ziekenboeg bij Standard zit bovendien nog altijd goed vol. Teddy Teuma en Daan Dierckx zijn nu ook buiten strijd met blessures. Bij Racing Genk is alleen Kongolo out.

Prono KRC Genk - Standard

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Standard Standard wint
82.62% 12.77% 4.61%
Populairste
2-1
(95x)		 2-0
(69x)		 3-1
(29x)

Vergelijking KRC Genk - Standard

Positie

7
9

Punten

35
31

Gewonnen

9
9

Verloren

8
12

Gescoorde doelpunten

36
21

Doelpunten tegen

37
33

Gele kaarten

36
53

Rode kaarten

1
7

Onderlinge duels gewonnen

23
22
34
10/08 18:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
14/02 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
28/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/11 20:45 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/04 18:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
31/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
13/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
23/07 20:45 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
23/08 13:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-3 Standard Standard
19/10 18:00 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
19/04 20:30 Standard Standard 1-3 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
28/10 14:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
06/05 18:00 Standard Standard 5-0 KRC Genk KRC Genk
07/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1* Standard Standard
26/11 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
18/12 14:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
05/03 20:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
20/01 20:45 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
15/03 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
18/05 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
11/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
16/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
16/04 20:30 Standard Standard 3-0 KRC Genk KRC Genk
24/02 18:00 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
06/05 18:00 Standard Standard 2-3 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
18/12 14:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
21/07 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
10/04 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
13/02 18:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:45 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
17/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
07/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
05/02 19:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
15/03 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
14/01 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
21/08 19:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
17/03 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
17/10 19:00 Standard Standard 3-3 KRC Genk KRC Genk
16/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Standard Standard
29/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
26/05 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
25/02 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/09 19:00 Standard Standard 3-2 KRC Genk KRC Genk
12/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
14/09 13:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:00 Standard Standard 0-1 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-5 Standard Standard
LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

06:15

KRC Genk kan zondag een grote stap zetten richting de Champions' Play-offs. Tegen Standard willen de Limburgers hun indrukwekkende reeks verlengen en zo het weekend in de t...

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
La Louvière La Louvière 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 19:15 Charleroi Charleroi
