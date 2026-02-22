LIVE: KRC Genk kan de top zes ruiken, alles of niets voor Standard

KRC Genk kan zondag een grote stap zetten richting de Champions' Play-offs. Tegen Standard willen de Limburgers hun indrukwekkende reeks verlengen en zo het weekend in de top zes afsluiten. Aftrap om 13u30 in de Cegeka Arena.

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen Standard. De Limburgers wonnen onder Nicky Hayen nu al vijf wedstrijden op rij en zijn al zeven matchen ongeslagen. Ze zetten op die manier een sterke reeks neer.

De Smurfen staat op de zevende plaats in het klassement met 35 punten. Dat is slechts één eenheid minder dat KAA Gent en KV Mechelen, die plaats vijf en zes innemen. De Buffalo's verloren vrijdag al van Cercle Brugge.

Genk kan top zes binnendringen, Standard moet winnen

Dat wil zeggen dat bij winst, Genk het weekend sowieso in de top zes afsluit. Standard houdt met 31 punten de hoop op de Champions' Play-offs nog in leven, maar dat is de laatst weken toch best kunstmatig.

Als de Rouches van Genk verliezen, zullen ze een streep mogen maken over een plaats in de top zes dit seizoen. Zij staan momenteel op plaats 9 in het klassement.



De ziekenboeg bij Standard zit bovendien nog altijd goed vol. Teddy Teuma en Daan Dierckx zijn nu ook buiten strijd met blessures. Bij Racing Genk is alleen Kongolo out.