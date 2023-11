Standard viert 125e verjaardag in stijl met nipte overwinning tegen KRC Genk

Standard heeft zaterdag met 1-0 gewonnen van KRC Genk. Dit na een redelijk nonchalante pot voetbal van beide ploegen, waarin het spel goed op en neer ging.

Standard en KRC Genk namen het zaterdagavond tegen elkaar op in een kolkend Sclessin. Standard bestaat 125 jaar en dat moest gevierd worden. Voor de wedstrijd werden de supporters getrakteerd op een hele lichtshow. Daar kan je hier beelden van bekijken.

Bij Wouter Vrancken ontbrak Munoz in de ploeg. El Ouahdi kwam in de plaats. Cuesta verving Sadick en Zeqiri kwam in de plaats van Tolu. Carl Hoefkens puzzelde flink en wisselde maar liefst spelers in zijn basiself.

De wedstrijd begon leuk met kansen voor beide ploegen. Na zo’n 20 minuten blunderde Vandevoordt even door slecht te passen. Het schot dat volgde kon hij wel makkelijk klemmen.

Een paar minuten later kon Zeqiri voor de eerste keer de netten doen trillen. Hij zag zijn doelpunt afgekeurd worden door de VAR door een twijfelachtige offside. Standard ontsnapte zo aan een snelle catastrofe.

Iets voor het halfuur komt Genk dan weer heel goed weg. Canak geeft een hoog balletje van de linkerkant van het doel naar de rechterkant. Price komt ingevlogen en kopt recht op doel af. Dit keer speelt Bryan Heynen de held door de bal op zijn beurt van de lijn te koppen.

Tegen het einde van de eerste helft leek De Cremer de controle wat te verliezen. Er werden veel fouten gemaakt maar de kaarten bleven op zak. Alles mocht.

De tweede helft begon chaotische met veel nonchalante ballen die in het rond vlogen. Er kwamen voor beide ploegen mogelijkheden, maar geen echte kansen. Tot Heynen plots zeldzaam balverlies lijdt kort na het uur.

De Genkse aanvoerder geeft een slechte pass in de voeten van een Standard-speler. Canak kan hieruit voorgeven waarna Kawabe van bij de tweede paal de bal heerlijk tegen de netten jaagt.

Even later krijgt Hrosovsky de uitgelezen kans om gelijk te maken. Een lage voorzet belandt in zijn voeten, in de zestien, waarna hij gewoon op doel kan knallen. Zijn schot spat echter uit elkaar op een been van Standard.

KRC Genk zakt zo naar plaats zes in de stand terwijl Standard klimt naar de achtste plaats. Genk verliest zo zonder echt veel grote kansen bij elkaar te spelen in een redelijk open wedstrijd. Voor de Rouches een deugddoende overwinning.