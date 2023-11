Efficiënte start loodst KVM naar zege in kraker onderin en droomdebuut voor Hasi, Kortrijkse problemen nog groter

Zou Besnik Hasi prima van start gaan als KVM-coach of zou Kortrijk broodnodige punten pakken? Het is het eerste scenario geworden. Een uiterst efficiënt wedstrijdbegin zette Mechelen op weg naar een zege waardoor het aansluit bij de middenmoot. Het werden uiteindelijk ook nog ruime cijfers.

In zulke zespuntenmatchen onderin draait het om efficiëntie en dat hadden de Mechelaars begrepen. Na goed voorbereidend werk van Konaté stuurde Schoofs de snelle Bassette op doel af en die werkte vol overtuiging af. Bij een vrijschop van Hairemans kopte Bates aan de tweede paal in het pak en Schoofs tegen de netten.

© photonews

Zo stond na ruim een kwartier een droge 0-2 op het bord. Een volledig correcte weergave van de waardeverhoudingen was dat niet, want KVK duwde de bezoekers toch geregeld achteruit. Kortrijkse kansen waren echter schaars: Massimo Bruno had wel de pech dat een plaatsbal uiteen spatte op dwarsligger én paal.

Al mochten ze bij Kortrijk ook niet klagen dat ze nog niet volledig uitgeteld waren na de eerste helft. Met de rust in zicht was Schoofs twee keer dicht bij de 0-3. Eerst na een ingestudeerd nummertje op vrijschop, Vandenberghe tikte in hoekschop. Bij een kattenpootje van de KVM-aanvoerder kon Kadri nog voor de lijn keren.

© photonews

Met nieuwe moed begonnen de Kerels na de pauze aan hun missie om hun achterstand goed te maken. De kwaliteit voorin ontbrak echter en zo kan geen aanspraak gemaakt worden op een puntendeling. Mechelen deed de boeken dan maar helemaal toe, met de 0-3 van Mrabti op assist van Malede in het slotkwartier.