Antwerp sleept punt uit de brand op het veld van Sint-Truiden

Sint-Truiden en Antwerp hebben de 15e speeldag geopend met een 1-1 gelijkspel. De Kanaries kwamen vlak voor rust op voorsprong via Steuckers. Antwerp zorgde ervoor dat het enige schot tussen de palen ook een doelpunt werd via Ejuke.

Langzame start

Antwerp startte met de gekende elf aan de wedstrijd en wou de lijn van voor de interlandbreak doortrekken toen het 6/6 pakte tegen Racing Genk en Standard. De uitploeg nam ook het initiatief op zich in het openingskwartier maar kon niet gevaarlijk zijn.

© photonews

STVV nam de wedstrijd langzaam maar zeker over met een bedrijvige Koita en, Steuckers die met passen strooide. Toch duurde het tot na halverwege de eerste helft vooraleer er een eerste schot tussen de palen viel. Butez kon het afstandsschot van Koita in corner duwen.

STVV op voorsprong

Vlak voor rust was het dan toch raak. Alderweireld miste zijn interceptie op de steekpass van Koita. Er leek nog veel werk voor de boeg voor Steuckers aan de rand van de 16 maar hij schoot de bal zeer fraai in de verste hoek voorbij Butez. Een verdiende voorsprong voor STVV.

© photonews

Van Bommel greep in door Ejuke en WIjndal meteen in te brengen bij de start van de tweede helft. Ekkelenkamp begon die tweede helft met een bijna-kans maar hij tikte de bal net te ver weg bij zijn controle waardoor die voorbij de achterlijn botste. Janssen mocht even later een plaatsbal versturen maar zag het schot uiteen spatten op de lat.

© photonews

Antwerp dan toch langszij

STVV probeerde het in de omschakeling te doen maar kwam niet verder dan enkele slappe schotjes. Tien minuten voor tijd bracht de Antwerpse druk dan toch iets op. Ejuke kapte naar zijn rechtervoet zodat hij ruimte kreeg om uit te halen. Suzuki was kansloos op de plaatsbal in de verre hoek.

Antwerp ging, meer dan STVV, op zoek naar een tweede doelpunt maar net zoals voor het doelpunt kreeg de Great Old geen schot meer tussen de palen. Met dat ene punt kan het gat op leider Union opnieuw groter worden dit weekend. STVV blijft zich staande houden in de buik van het klassement.