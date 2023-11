Analist kritisch voor Antwerp na tirade van Toby Alderweireld en Mark Van Bommel

Antwerp speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk op het veld van STVV. Na afloop was er bij Antwerp veel te doen om het veld.

Zo vonden bijvoorbeeld Mark Van Bommel en Toby Alderweireld dat het veld de grote boosdoener was. STVV speelt in Stayen namelijk altijd op kunstgras, iets waar ze bij Antwerp niet mee kunnen lachen. Er werd over een "schande" en een "platgespeeld hockeyveld" gesproken.

Maar er mag bij de Great Old ook naar zichzelf gekeken worden. Dat weet ook Patrick Goots. "Over het Truiense kunstgras kunnen we discussiëren, maar Antwerp creëerde ook gewoon te weinig", vertelde hij bij Gazet van Antwerpen.

Thuis is Antwerp dit seizoen fenomenaal, maar uit worden er te veel fouten gemaakt. Er werd slechts één schot op doel genoteerd voor de bezoekers. "Wat vorig seizoen een sinecure was, is nu een probleem. Het contrast tussen de thuis- en uitmatchen van Antwerp is veel te groot. De achterstand op Union moet ook geen 20 punten worden."