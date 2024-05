Enorme bom op komst? Wouter Vrancken zou zaterdag al niet meer op de bank zitten tegen Anderlecht

Wordt het de verrassing van de week? En er is nochtans al wat gebeurd de afgelopen dagen... Maar het nieuws zou wel eens uit Genk kunnen komen. Wouter Vrancken zou volgens Het Nieuwsblad immers wel eens zijn laatste training geleid kunnen hebben bij de Limburgers.

De relatie tussen coach en club zit al een hele tijd scheef. Vrancken wees na de winterstop verschillende keren naar de uitgaande transfers als reden voor de mindere resultaten. Dat terwijl ze bij het bestuur vonden dat de kern kwalitatief sterk genoeg was om mee te spelen voor de prijzen.

Daarnaast vindt de leiding van de club ook dat er meer jongeren sneller moesten ingepast worden. Dat is de clubfilosofie, maar Vrancken greep dikwijls terug naar zijn routiniers.

Contractsituatie maakt het moeilijk

En nu is er dus de flirt met KAA Gent aan het licht gekomen. Bij de club denkt men dat hij zijn overgang al aan het regelen was. Gecompliceerd, aangezien Gent nog de tegenstander kan worden in de barragematchen.

Woensdag stond Vrancken nog op het trainingsveld, maar achter de schermen zou men zijn exit aan het voorbereiden zijn. De kans is zelfs reëel dat hij zaterdag niet meer op de bank zit in Anderlecht, weet Het Nieuwsblad.

Enkel de contractsituatie van Vrancken zorgt nog voor problemen. Dat werd een tijd geleden nog omgezet van een contract van onbepaalde duur naar een contract tot 2026. De partij die dat verbreekt, zou nog een serieuze som moeten betalen. Niet meteen de leukste situatie in volle strijd om een Europees ticket.