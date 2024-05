KAA Gent maakt er een leuk afscheidsfeestje van voor Depoitre en Vanhaezebrouck

KAA Gent heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen weten te winnen van STVV. Het werd een wedstrijd van afscheid nemen en ook al een blik op de toekomst werpen. En klaar zijn voor het laatste duel van het seizoen.

KAA Gent wilde met een goed gevoel afscheid nemen van het seizoen in de Planet Group Arena én zich helemaal klaarmaken voor het duel met Genk of Cercle Brugge om Europees voetbal af te dwingen volgende week.

Tegen STVV deed Hein Vanhaezebrouck dat met heel wat nieuwkomers. Een aantal sterkhouders konden geschorst worden bij een gele kaart en dus koos de oefenmeester ervoor om Tissoudali, De Sart en Kandouss niet te laten starten.

Afscheid nemen van Vanhaezebrouck en Depoitre

De wedstrijd stond in het teken van afscheid nemen. Hein Vanhaezebrouck kreeg een tifo, een applaus en een open doekje, Laurent Depoitre een applauswissel en erehaag van de spelers van beide clubs - een aantal mooie momenten.

© photonews

© photonews

Er was echter ook nog voetbal. In de eerste helft was STVV op punten misschien wel de betere ploeg, maar Fernandez-Pardo miste de grootste kans van de wedstrijd vrij onbegrijpelijk door over te trappen. 0-0 was geen onlogische ruststand.

Samoise en Fernandez-Pardo maken het verschil

Na de pauze maakte Matisse Samoise er snel 1-0 van, tien minuten voor tijd kon Fernandez-Pardo profiteren van balverlies van doelman Suzuki om de match monddood te maken. Tussendoor werd ook nog een doelpunt van Fernandez-Pardo afgekeurd.

De zege voor De Buffalo's kwam nooit meer in het gedrang. Nu is het wachten op zondagavond om te weten of er voor Europees voetbal gespeeld wordt tegen Genk of Cercle Brugge. De Conference League was de voorbije seizoenen een kolfje naar de hand van Gent, dus wie weet opnieuw ...