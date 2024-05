Emotionele Hein Vanhaezebrouck heeft dit te zeggen na afscheid van Gentse fans

KAA Gent nam het in de Planet Group Arena op tegen STVV voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. En dus werd er ook afscheid genomen van een aantal iconen bij De Buffalo's. Die ook emotioneel reageerden.

Voor de wedstrijd was er al een mooie tifo van de supporters voor Hein Vanhaezebrouck, waarbij ook een vette knipoog werd gegeven naar de enige titel die de Buffalo's voorlopig al pakten - ook toen met Vanhaezebrouck als coach.

Ook tijdens de match kreeg hij een open doekje van de supporters, waarbij het zelfs voor de T1 van de Buffalo's even emotioneel werd. "Het was emotioneel, ik heb een paar moeilijke momenten gehad. Ik had dat niet verwacht", aldus de coach zelf.

© photonews

"Die 60e minuut was even slikken. Ik had gehoopt dat het in minuut 45 was, dan was ik nog vijftien jaar jonger. Maar het was plots. Voor mij is het mooi geweest, maar het is nog niet helemaal gedaan. Dat maakt het dubbel."

Veel lof van Vanhaezebrouck voor Gentse supporters

"Je moet afscheid nemen van je thuispubliek, maar er wacht ons nog een heel belangrijke wedstrijd. Dat is wat de supporters willen en je kan het hen niet afnemen. Het is heel straf dat ze met zoveel wilden afscheid nemen."

"Ik had niet verwacht dat we voor een wedstrijd als deze een vol huis zouden hebben. Het is fantastisch wat ze doen. De Gentse supporters en het Gentse volk zijn geweldig. Het doet me heel veel plezier", was de afscheidnemende T1 van Gent duidelijk.