Kapitein Hans Vanaken streng voor zichzelf na eerste puntenverlies van Club Brugge

Club Brugge heeft meteen punten laten in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Kapitein Hans Vanaken stak de hand in eigen boezem.

Vorig seizoen speelde Club Brugge op de openingsspeeldag 1-1 gelijk tegen KV Mechelen en liet het meteen punten liggen. Dat wilde de landskampioen dit seizoen vermijden, maar net dat gebeurde wel tegen Mechelen.

"Tot aan de eerste goal was het behoorlijk goed", zei kapitein Hans Vanaken nadien. "Daarna zijn we te fel ingezakt wat tot de gelijkmaker leidde." Club zocht daarna wel nog naar de 2-1, maar vond die niet meer.

Na de verloren Supercup tegen Union is dit opnieuw een tik voor Club Brugge. Vanaken legt echter de oorzaak ook deels bij het ontbreken van automatismen, door de vele nieuwkomers en spelers die nog niet helemaal fit waren.

Vanaken neemt tegengoal op zich

De kapitein van Club Brugge had wel boter op het hoofd bij de gelijkmaker. Nosa dribbelde de kapitein makkelijk bij de achterlijn en kon afleggen voor Pflücke, die de gelijkmaker binnen trapte.

Vanaken stak de handen in eigen boezem. "De gelijkmaker neem ik op mij. Ik had hem gewoon niet mogen laten passeren. Toen hij zijn actie inzette, stond ik stil en kon ik niet meer reageren. Dat had nooit mogen gebeuren."