OFFICIEEL Cercle Brugge heeft belangrijke beslissing genomen over Boris Popovic

Cercle Brugge gaat niet verder met Boris Popovic. Dat laat de Vereniging weten op zijn officiële kanalen.

Het verhaal van Boris Popovic bij Cercle Brugge zit er helemaal op. De optie in zijn contract wordt niet meer gelicht, waardoor hij transfervrij vertrekt.

Popovic, die sinds 2021 deel uitmaakt van de ploeg, speelde meer dan 100 wedstrijden voor Groen-Zwart en was lange tijd een vaste waarde in de verdediging.

Toch verloor hij recent zijn basisplaats en werd hij zelfs uitgeleend aan FC Arouca in Portugal, waar hij 18 keer in actie komt. De Portugese club neemt hem nu definitief en transfervrij over.

Vorig seizoen was Popovic nog een belangrijke schakel in het team dat verrassend vierde werd in de Jupiler Pro League en Europees voetbal afdwong.

De keuze om Popovic niet langer te behouden kan te maken hebben met de bredere evaluatie die de club doorvoert na een teleurstellend seizoen. CEO Klaas Reynaert gaf al aan dat de balans in de jonge spelerskern een aandachtspunt is en dat er ervaren krachten moeten worden toegevoegd.