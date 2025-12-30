Geen enkele keer bij de A-ploeg dit jaar: 'KRC Genk dumpt miljoenentransfer'

Werk aan de winkel voor Nicky Hayen bij KRC Genk. De nieuwbakken coach van de Limburgers wil een aantal nieuwkomers aanwerven, maar ook aan uitgaande zijde wordt werk gemaakt van een aantal deals.

Ayumu Yokoyama kwam in februari over van Birmingham City. Daar speelde hij sinds de zomer 2024, toen hij bij Sagan Tosu werd weggeplukt in zijn thuisland, Japan. De 22-jarige linksvoor werd eerst tot aan het einde van het seizoen gehuurd van de League One-club.

Genk grijpt in voor jonge Japanner

Daarna ging Genk verder met de winger en betaalde het drie miljoen euro aan Birmingham City voor de speler, die vorig seizoen negen keer speelde bij Jong Genk en daarin tot één doelpunt kwam. Het begin van een mooie carrière?

Dit seizoen werd gedacht dat hij mogelijk zou kunnen doorgroeien vanuit de B-kern naar de A-kern, maar uiteindelijk speelde hij zelfs bij Jong Genk nog nauwelijks mee. Met een contract tot 2029 is dat niet de evolutie die je zou willen.

Huurbeurt of definitieve transfer?

En dus is er werk aan de winkel voor Dimitri De Condé en co. Volgens Het Laatste Nieuws is Genk van plan om hem deze winter van de hand te gaan doen en hem te laten vertrekken naar andere oorden, zodat hij opnieuw kan gaan voetballen.



Mogelijk doet Genk dat binnen de structuur van een huurbeurt, want met nog drie jaar contract blijven ze mogelijk wel in hem geloven met oog op de toekomst. Dit seizoen onder Hayen zal dat echter niet meer gebeuren bij de A-kern.