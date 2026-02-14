Hein Vanhaezebrouck is zwaar onder de indruk van KRC Genk-speler

Wat even geleden heel veraf leek, is plots werkelijkheid: Racing Genk staat opnieuw in de top 6. Na de 2-3-zege in Mechelen geloven de Limburgers weer volop in hun kansen richting play-offs.

Racing Genk staat opnieuw in de top 6. Wat enkele weken geleden heel veraf leek, is nu realiteit. Na de 2-3-zege op het veld van KV Mechelen zit het vuur er zeker weer volledig in bij de Limburgers.

Vanhaezebrouck ziet het kantelen bij Genk

Als KAA Gent en Charleroi zaterdag gelijkspelen, sluit Genk de speeldag ook af in de top 6. Hein Vanhaezebrouck vraagt zich af of de concurrenten niet liever een ander resultaat hadden gezien.

"Hadden ze niet liever gezien dat KV Mechelen won en dat Genk uitgeschakeld was? Nu komen ze er écht helemaal opnieuw bij. Het wordt nog een echte strijd met z'n vijf voor drie plaatsen", vertelde hij bij DAZN.

"Hun kansen zijn terug heel reëel. Ze hebben een moeilijk programma maar de andere ploegen ook. Ze gaan met een goed gevoel naar huis, ze haalden 9 op 9 en zetten voor het eerst een moeilijke uitwedstrijd naar hun hand", gaat hij verder.

Veel lof voor Konstantinos Karetsas

Vanhaezebrouck had ook veel lof voor Kos Karetsas, die een prima wedstrijd speelde. "Als Karetstas deze lijn kan doortrekken, dan kan hij ook in de volgende wedstrijden beslissend zijn. Wat hij vandaag liet zien was echt van hoog niveau", aldus de analist.