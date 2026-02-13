Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KAA Gent trekt dit weekend naar Sporting Charleroi voor een belangrijk duel in de strijd om de Champions' Play-offs. Voor coach Rik De Mil wordt het ook een terugkeer naar het Zwarte Land waar hij de voorbije maanden coach was.

Rik De Mil keert voor de eerste keer terug naar Charleroi, sinds hij geen coach meer is van Charleroi en naar KAA Gent trok. "Of ik me ga vergissen van kleedkamer? Dat zal nog wel lukken. Er zijn zwaardere opdrachten."

Rik De Mil keert terug naar Charleroi met KAA Gent

"Het gaat natuurlijk speciaal zijn om terug te keren naar Charleroi", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie op vrijdagnamiddag in aanloop naar het duel tegen de Zebra's. "We hebben geen contact deze week, iedereen moet zijn ding doen."

"Dat is ook logisch. Ik kijk heel positief naar de periode bij Charleroi. In een kleine twee jaar hebben we toch heel wat meegemaakt. De club kwam uit een heel moeilijke periode met de playdowns en stap voor stap hebben we daar toch terug structuur in opgebouwd."

Coach KAA Gent bekijkt situatie rond Wilfried Kanga van dag tot dag

Rest de vraag of iedereen fit zal zijn, te beginnen met Kanga die vorige week een hersenschudding opliep na een botsing met Leysen. "We gaan dat dag per dag moeten bekijken. In het begin van de week ging het helemaal niet goed."

Lees ook... Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko
"Ondertussen gaat het beter met hem. We willen hem er heel graag bij zaterdag, maar bij dit soort blessures laat ik me door de medische staff begeleiden die tot het einde willen wachten om een beslissing te nemen. We willen geen risico's nemen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KAA Gent
Wilfried Kanga

Meer nieuws

Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

Moussa Diarra en Jules Gaudin kennen hun definitieve straf: zoveel speeldagen schorsing

19:40
Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

Spelmaker KAA Gent rekent af met Ivan Leko

12:00
Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

Eindelijk opsteker voor Rudi Garcia en Rode Duivels: lichtpunt in blessuregolf

19:20
De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

De trainer van de maand januari is bekend in de Pro League

18:00
Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

Sven Vandenbroeck vol lof over deze speler van Zulte Waregem: "Hij heeft enorme stappen gezet"

18:40
Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

Patrick Goots laat niets heel van Royal Antwerp FC

19:00
Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen"

18:20
1
Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

Peter Maes heeft wat te zeggen over interimcoach Jérémy Taravel bij Anderlecht

17:20
1
Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

Alleen maar goed nieuws voor Ivan Leko

17:00
RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur

16:30
2
DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

DONE DEAL: Vincent Kompany mag juichen met geweldige opsteker

16:00
1
Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

Slapeloze nachten en hypotheek moeten nemen op huis: voorzitter Union SG is er rotsvast van overtuigd

15:00
Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge

15:30
3
Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

Sterkhouder zag Cercle een belangrijke beslissing nemen: "De komende wedstrijden de vruchten van plukken"

14:40
Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

Terugkeer naar Rode Duivels? Dit is de reden waarom Simon Mignolet opdook naast Rudi Garcia

14:20
Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

Hij zal een fortuin waard zijn: gewezen miljoenentransfer Club Brugge maakt opvallende move

14:00
4
Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld'

13:00
8
Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

Blijven of niet? Brecht Dejaegere spreekt over zijn toekomst bij KV Kortrijk

13:45
Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

Teasen of niet? Michael Verschueren komt met nieuws over de toekomstige T1 van Anderlecht

13:30
4
Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

Hayk Milkon zet Dender op scherp voor duel met OHL: "We hebben de boodschap overgebracht"

12:50
'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd'

12:40
17
Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?" De derde helft

Ruben Van Gucht breekt de stilte na geruchten over scheiding: "Met wie ik Valentijn vier?"

12:20
2
LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

LIVE: KVM en Genk met vertrouwen naar zespuntenmatch voor de top zes: "Het hoeft zichzelf niet op te lossen"

10:45
Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

Sterkhouder van SK Beveren onthult het geheim achter successeizoen: "Dat merkte ik al tijdens de stage"

11:40
Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

11:20
2
Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

Voorzitter Union SG Muzio (41) is wel heel duidelijk over toekomst: "Zo wil ik sterven"

10:30
Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

Is timing van bekerfinale tegen Union SG goed nieuws voor RSC Anderlecht?

11:00
2
Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

Stijn Stijnen deelt héél mooi compliment uit aan Club NXT

10:45
'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet'

09:30
17
Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

Na de euforie: Anderlecht maakt snel werk van opvolger Hasi en Still

10:00
1
Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen Reactie

Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen

09:15
5
Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

Jaarrekeningen Pro League: Club Brugge beste leerling van de klas, héél verrassende tweede

08:40
7
'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper' De derde helft

'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper'

09:00
5
Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

Club Brugge ziet de bui al hangen: Barcelona compleet afgemaakt

08:20
Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?"

08:00
21
Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" Reactie

Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"

07:40
31

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Ratko Svilar Ratko Svilar over Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" RememberLierse RememberLierse over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis Dirk1897 Dirk1897 over Franky Van der Elst ziet het nu al: "Die gaan ze ook weer voor veel geld verkopen" Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht goed of slecht, De Cat steekt er altijd bovenuit: zijn reactie spreekt boekdelen Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over RSC Anderlecht kiest voor deze strategie in zoektocht naar nieuwe Technisch Directeur Vital Verheyen Vital Verheyen over Horrorscenario op komst? 'Situatie rond stadion Club én Cercle wordt veel te rooskleurig voorgesteld' Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen - KRC Genk: - deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over 'Antwerp zoekt investeerders: opvallende buitenlandse piste genoemd' André Coenen André Coenen over Opvallend gerucht uit Nederland: '46-voudig Nederlands international maakt samen met nieuwe coach overstap van Amsterdam naar Anderlecht' Green kill Green kill over 'Bouwwoede van Club Brugge nog lang niet gestild: nieuw groot project wordt op poten gezet' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved