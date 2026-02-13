Race tegen de tijd voor sterkhouder Gent tegen ex-ploeg van Rik De Mil

KAA Gent trekt dit weekend naar Sporting Charleroi voor een belangrijk duel in de strijd om de Champions' Play-offs. Voor coach Rik De Mil wordt het ook een terugkeer naar het Zwarte Land waar hij de voorbije maanden coach was.

Rik De Mil keert voor de eerste keer terug naar Charleroi, sinds hij geen coach meer is van Charleroi en naar KAA Gent trok. "Of ik me ga vergissen van kleedkamer? Dat zal nog wel lukken. Er zijn zwaardere opdrachten."

Rik De Mil keert terug naar Charleroi met KAA Gent

"Het gaat natuurlijk speciaal zijn om terug te keren naar Charleroi", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie op vrijdagnamiddag in aanloop naar het duel tegen de Zebra's. "We hebben geen contact deze week, iedereen moet zijn ding doen."

"Dat is ook logisch. Ik kijk heel positief naar de periode bij Charleroi. In een kleine twee jaar hebben we toch heel wat meegemaakt. De club kwam uit een heel moeilijke periode met de playdowns en stap voor stap hebben we daar toch terug structuur in opgebouwd."

Coach KAA Gent bekijkt situatie rond Wilfried Kanga van dag tot dag

Rest de vraag of iedereen fit zal zijn, te beginnen met Kanga die vorige week een hersenschudding opliep na een botsing met Leysen. "We gaan dat dag per dag moeten bekijken. In het begin van de week ging het helemaal niet goed."

"Ondertussen gaat het beter met hem. We willen hem er heel graag bij zaterdag, maar bij dit soort blessures laat ik me door de medische staff begeleiden die tot het einde willen wachten om een beslissing te nemen. We willen geen risico's nemen."