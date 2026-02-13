Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema

Rode Duivels weten nu helemaal waar ze aan toe zijn: loodzwaar schema
Daags na de loting voor de Nations League kennen we nu het programma van de Rode Duivels. Het speelschema ligt vast. En het wordt meteen een zware dobber voor de Belgen, die tegen de grootmachten beginnen.

Deze donderdag heeft de loting voor de Nations League de Rode Duivels meteen voor een zware opgave geplaatst. Net als in 2024 zal België Frankrijk en Italië treffen, met een derde tegenstander die sterker is dan Israël: Turkije wordt ook geen wandeling in het park.

Rode Duivels openen hun Nations League in Italië

Dat wil zeggen dat het doel van Rudi Garcia vooral zal zijn om degradatie naar de Nations League B te voorkomen, terwijl hij uiteraard hoopt beter te doen dan twee jaar geleden, toen de mannen van Domenico Tedesco er niet in slaagden Les Bleus noch de Squadra te verslaan.

Na deze moeilijke loting kennen we nu het programma van de Duivels. Ze beginnen met een uitwedstrijd tegen Italië (we weten nog niet of dit in Rome zal zijn, zoals in 2024). Drie dagen later ontvangt België Frankrijk.

Strijd met Turkije om in de Nations League te blijven of hoger mikken?

Na deze wedstrijden, die al een goed beeld geven van wat men in deze Nations League mag verwachten, ontvangt België Turkije op 2 oktober, voordat ze naar Frankrijk afreizen (ook daar is nog niet precies bekend waar: in 2024 hadden de Duivels in Lyon gespeeld) op 5 oktober.


De campagne eindigt op 12 en 15 november met een verplaatsing naar Turkije (hoogstwaarschijnlijk Istanbul) en daarna de thuiswedstrijd tegen Italië. Hoeveel punten kunnen de Belgen in die zes wedstrijden sprokkelen?

Waar ziet u Rode Duivels eindigen in deze groep?

