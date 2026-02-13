Reactie Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Bosuil
Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

Wat een verschil met de voorbije weken... De Anderlecht-spelers liepen voor het eerst weer met een glimlach rond en 't was een brede. Maar wat was er gebeurd op het veld van Antwerp en de voorbije dagen? Want zo'n demonstratie had niemand durven voorspellen.

Anderlecht plaatste zich overtuigend voor de bekerfinale met een 0-4-overwinning op Royal Antwerp FC. Adriano Bertaccini sprak van een dominante prestatie. En daar konden we hem geen ongelijk in geven. “Het had zelfs 0-8 of 0-9 kunnen zijn. Wat er vandaag veranderde? Eén woord: solidariteit. We hebben gestreden voor elke bal en veel intensiteit getoond.” 

Bertaccini: ik wou door een vuur gaan voor Taravel

De aanvaller benadrukte hoe zwaar de voorbije weken waren. “Als eerst de T1 vertrekt, daarna ook nog de T2 en tot slot ook Lucas Biglia die heel belangrijk was, dan is het als speler niet gemakkelijk. Daarom een pluim voor Jérémy Taravel: met zijn discours heeft hij het vuur erin gekregen. Mij heeft hij met videobeelden getoond waarom ik voor een grote club als Anderlecht speel. Ik wou vandaag echt door het vuur gaan voor hem.”

Thorgan Hazard voegde toe dat de zege cruciaal was voor het vertrouwen van de groep. “Deze zege doet deugd. We hadden er zin in om de finale te halen. Het ontbrak ons aan vertrouwen, we hadden twijfels. Maar vandaag winnen we gewoon met 0-4 en het had meer kunnen zijn. De coach heeft nu terug voor plezier gezorgd en zei dat we moesten proberen te combineren.”

Hazard: ik hoop dat De Cat ook in de finale scoort

Nathan De Cat stak er wel weer bovenuit. “Hoeveel punten op tien ik hem zou geven voor zijn doelpunt? Hij maakt vaak mooie goals hè. Ik hoop dat hij hetzelfde zal doen in de finale zodat we de trofee mee naar huis kunnen nemen", lachte Hazard.

Lees ook... Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4"
Bertaccini keek vooruit naar de finale tegen Royale Union Saint-Gilloise en zette de toon. “Vandaag hebben we getoond dat Anderlecht geen kleine club is. We zijn een grote club. Als we spelen zoals we vandaag deden, kunnen we van iedereen winnen. Zelfs in de laatste zes matchen van de reguliere competitie kunnen we 18 op 18 pakken. Maar nu eerst een feestje in de kleedkamer. En in de bus. En op Neerpede."
 

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 20:45 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 14/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 14/02 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 14/02 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 15/02 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 15/02 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 15/02 La Louvière La Louvière
STVV STVV 15/02 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Eigenaars pompen 200 miljoen euro in Belgisch voetbal: jaarrekeningen kleuren nog steeds rood Soloria Soloria over Joseph Oosting in zak en as na bekeruitschakeling: "We komen goed weg met 0-4" poestexas poestexas over Filip Joos wijst naar Marc Coucke: "Bart Verhaeghe moet toch in vuistje lachen?" cartman_96 cartman_96 over Het zou bijzonder straf zijn moest hij er niet bij zijn in maart: bondscoach Rudi Garcia kan hem niet negeren Pontsjow Pontsjow over Antwerp - Anderlecht: 0-4 roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp-spelers pijnlijk eerlijk na complete off day in cruciale bekermatch: "Zij wilden het meer" Olympia86 Olympia86 over Heeft Stankovic zelf te veel gezegd over zijn toekomst? Club Brugge-middenvelder krabbelt nog terug, maar het kwaad is geschied wilmabar123 wilmabar123 over "Scheidsrechters floten in ons voordeel": Anderlecht-icoon doet héél opvallende bekentenis FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht-fans willen Taravel houden, Franse coach houdt focus: "Mijn belangrijkste boodschap? Vrijheid!" FC BRUGES FC BRUGES over Anderlecht-hooligans verliezen geduld: "Hij vertrekt zelf, of hij zal moeten instaan voor wat er zal gebeuren" Kantine
