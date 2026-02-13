Anderlecht-spelers weten wat het verschil heeft gemaakt op Antwerp: "Het had 0-9 kunnen zijn"

Wat een verschil met de voorbije weken... De Anderlecht-spelers liepen voor het eerst weer met een glimlach rond en 't was een brede. Maar wat was er gebeurd op het veld van Antwerp en de voorbije dagen? Want zo'n demonstratie had niemand durven voorspellen.

Anderlecht plaatste zich overtuigend voor de bekerfinale met een 0-4-overwinning op Royal Antwerp FC. Adriano Bertaccini sprak van een dominante prestatie. En daar konden we hem geen ongelijk in geven. “Het had zelfs 0-8 of 0-9 kunnen zijn. Wat er vandaag veranderde? Eén woord: solidariteit. We hebben gestreden voor elke bal en veel intensiteit getoond.”

Bertaccini: ik wou door een vuur gaan voor Taravel

De aanvaller benadrukte hoe zwaar de voorbije weken waren. “Als eerst de T1 vertrekt, daarna ook nog de T2 en tot slot ook Lucas Biglia die heel belangrijk was, dan is het als speler niet gemakkelijk. Daarom een pluim voor Jérémy Taravel: met zijn discours heeft hij het vuur erin gekregen. Mij heeft hij met videobeelden getoond waarom ik voor een grote club als Anderlecht speel. Ik wou vandaag echt door het vuur gaan voor hem.”

Thorgan Hazard voegde toe dat de zege cruciaal was voor het vertrouwen van de groep. “Deze zege doet deugd. We hadden er zin in om de finale te halen. Het ontbrak ons aan vertrouwen, we hadden twijfels. Maar vandaag winnen we gewoon met 0-4 en het had meer kunnen zijn. De coach heeft nu terug voor plezier gezorgd en zei dat we moesten proberen te combineren.”

Hazard: ik hoop dat De Cat ook in de finale scoort

Nathan De Cat stak er wel weer bovenuit. “Hoeveel punten op tien ik hem zou geven voor zijn doelpunt? Hij maakt vaak mooie goals hè. Ik hoop dat hij hetzelfde zal doen in de finale zodat we de trofee mee naar huis kunnen nemen", lachte Hazard.

Bertaccini keek vooruit naar de finale tegen Royale Union Saint-Gilloise en zette de toon. “Vandaag hebben we getoond dat Anderlecht geen kleine club is. We zijn een grote club. Als we spelen zoals we vandaag deden, kunnen we van iedereen winnen. Zelfs in de laatste zes matchen van de reguliere competitie kunnen we 18 op 18 pakken. Maar nu eerst een feestje in de kleedkamer. En in de bus. En op Neerpede."

