WK op de helling? Ploeg komt na operatie met nieuws over Rode Duivel

Charles De Ketelaere raakte geblesseerd aan de meniscus en moest daardoor een operatie aan de knie ondergaan. Ondertussen is die ook helemaal achter de rug en ze zou ook met vrucht zijn afgerond. Wat gaan de gevolgen zijn? Dat is nog onduidelijk.

"Atalanta BC maakt bekend dat Charles De Ketelaere een artroscopie van zijn rechterknie heeft ondergaan voor een selectieve interne meniscectomie", opende Atalanta Bergamo op donderdag een bericht op de eigen webstek.

Operatie Charles De Ketelaere is geslaagd

"De operatie, uitgevoerd door professor Ezio Adriani in de Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Rome, is volledig geslaagd. De speler zal direct met zijn revalidatieprogramma beginnen", aldus nog Atalanta.

Report medico | Charles De Ketelaere



In bocca al lupo Charles, siamo tutti con te 💪



🇮🇹🗞️ https://t.co/JkOw1X0A4G#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/oOEGqhIXpP — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 12, 2026

Op die manier lijkt Charles De Ketelaere te kunnen beginnen aan een race tegen de tijd. Hij zal sowieso enkele maanden buiten strijd zijn. En kan de Rode Duivel het WK met de Belgen halen binnen een dikke vier maanden?

Wat met het WK van De Ketelaere?

De wedstrijden eind maart in de voorbereiding in de Verenigde Staten? Die zullen heel moeilijk worden om te halen. Veel hangt ook af van wat er eventueel allemaal nog extra geraakt zou zijn in en rond de knie van De Ketelaere.



“Indien de ingreep beperkt bleef tot een selectieve meniscectomie – het verwijderen van klein stukje meniscus – kunnen de trainingen in principe na een tiental dagen worden hervat. Dit scenario is echter wel afhankelijk van de vraag of er geen bijkomende schade aan het licht is gekomen waarover niet is gecommuniceerd", aldus een fysiotherapeut aan Het Laatste Nieuws. Afwachten dus ...