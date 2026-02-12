Standard komt met vierdubbele opsteker richting Union SG, al is er ook zeer slecht nieuws

Vincent Euvrard noteert maar liefst vier spelers die terugkeren in zijn kern voor de thuiswedstrijd tegen Union. Hij kan wel niet rekenen op Steeven Assengue, die een spierscheur heeft opgelopen. Bovendien voelde Ibe Hautekiet tijdens de training ongemak en dus is ook hij onzeker.

Na de logische nederlaag op bezoek bij Club Brugge neemt Standard het zaterdagavond op Sclessin op tegen die andere topclub van onze competitie, Union Saint-Gilloise. Opnieuw een stevig duel dus voor de Rouches.

Vincent Euvrard maakt de balans op voor duel tegen Union SG

Een wedstrijd waarvoor Vincent Euvrard donderdag op zijn persconferentie de balans opmaakte van de Rouches-ziekenboeg. De T1 van de Rouches kon enkele goede berichten noteren met oog op de strijd richting play-offs.

Marco Ilaimaharitra en Teddy Teuma, die afwezig waren in Venetië van het Noorden, zullen beschikbaar zijn, net als Mohamed El Hankouri, die geblesseerd is sinds het begin van het kalenderjaar. Bovendien keert ook Ibrahim Karamoko terug uit schorsing.

Hautekiet onzeker, spierscheur voor Assengue

Vincent Euvrard zal daarentegen nog steeds verstoken blijven van Matthieu Epolo, Casper Nielsen en Steeven Assengue, wiens blessure veel ernstiger is dan verwacht. Hij zal 10 tot 12 weken competitie moeten missen wegens een dijbeenspierscheur.



Er is ook twijfel over de aanwezigheid van Ibe Hautekiet, die een ongemak voelde tijdens de training en onzeker is. Tot slot bevestigde Vincent Euvrard dat Thomas Henry nog steeds niet op het wedstrijdblad zal staan. "Als hij een kans heeft om te vertrekken en hij die bekijkt, dan zullen wij die uit respect ook bekijken", vertrouwde de T1 van de Rouches toe.