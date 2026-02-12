Charleroi heeft spijt na pijnlijke bekeruitschakeling: dit hebben Delavallée en Bernier te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren en Scott Crabbé vanuit het Dudenpark
Foto: © photonews

Het bekeravontuur van Charleroi eindigde met een zware nederlaag in het Dudenpark. Martin Delavallée en Antoine Bernier blikten terug op die bittere uitschakeling.

Gedurende drie van de vier helften in dit tweeluik bleef Charleroi op gelijke hoogte met Union. Maar de laatste wedstrijd werd fataal voor de Zebra’s, met vier tegendoelpunten tot gevolg. Martin Delavallée zag het gevaar opnieuw opduiken nadat hij al in de eerste seconden werd geklopt en blikt terug op het frustrerende einde van het bekeravontuur.

De verkeerde inschatting van Check Keita bij de aftrap zette meteen de toon voor een moeilijke wedstrijd. "We maakten individuele fouten en dat betaal je cash, terwijl we wisten dat deze match op details beslist zou worden. We waren niet allemaal op ons beste niveau, maar in zulke wedstrijden moet je toch dat beetje extra kunnen brengen. Dat was niet het geval."

Verlamd door de tegenstander en/of de inzet?

"Na de 2-1 en de rode kaart wisten we dat het heel moeilijk werd. Bij 2-1 konden we nog terugkomen, maar die uitsluiting maakte het zwaar. De laatste twee goals zijn minder belangrijk, omdat we met tien man alles naar voren gooiden om nog iets te forceren. Nu moeten we ons herpakken en zaterdag winnen tegen Gent. We moeten de knop omdraaien en alles doen om Play-off 1 te halen, want dat verdienen we", aldus Delavallée.

Net als Kevin Van den Kerkhof had de doelman moeite met de uitsluiting van Yacine Titraoui, vooral met de eerste gele kaart. "Die tweede gele kaart is een fout, oké. Maar als hij voor die eerste geel krijgt omdat hij voor de bal gaat staan, dan moet de scheidsrechter ook kaarten geven aan Kamiel Van de Perre en Kévin Mac Allister."

Delavallée sprak na de wedstrijd ook de supporters toe om het gooien van vuurwerk richting de Union-tribune te stoppen. "Ik weet niet of ze me gehoord hebben, maar het is maar voetbal. Dat verandert niets aan het resultaat."

Ook Antoine Bernier deelde zijn ontgoocheling. "We hebben weinig kansen gecreëerd. We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we misten kwaliteit. Die snelle tweede goal na rust sloeg ons wat lam, terwijl we net goed wilden herbeginnen."

Charleroi vond geen antwoord op Union

De Dinantenaar betreurde dat Charleroi in het spel van Union meeging. "We speelden in hun straatje en vonden nooit de ruimtes. Soms trapten we de bal te snel weg, waardoor Aurélien Scheidler alleen stond tegenover drie stevige verdedigers van Union, dat is net wat zij willen. We hadden ook sterker moeten zijn op de tweede bal."

Tot minder dan een week geleden had Charleroi in 2026 nog geen enkel doelpunt geïncasseerd tegen een top vijf-ploeg. Intussen slikten de Zebra’s acht goals in vier dagen tijd. Tegen Gent van Rik De Mil moet dringend de rug worden gerecht in de strijd om de top zes.

Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Charleroi
Union SG

