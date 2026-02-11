Nathan De Cat met enkele hilarische uitspraken: "Ik zou winger worden" en "Minder snel? Anderen zijn gewoon sneller geworden"

Nathan De Cat is de voorbije maanden uitgegroeid tot hét goudhaantje van RSC Anderlecht. Het 17-jarige jeugdproduct heerst op het paars-witte middenveld. Al had hij enkele jaren geleden niét verwacht dat hij op die positie terecht zou komen.

Ik keek vroeger naar YouTube-filmpjes van Lionel Messi. Ik dacht dat ik een winger zou worden

Ook ondergetekende verslikte zich bijna in zijn kop koffie toen hij de woorden van Nathan De Cat hoorde. We zien het jeugdproduct van RSC Anderlecht nu niet meteen de flank afsnellen.

"Dat is 'm uiteindelijk toch niet geworden", lacht De Cat in Het Laatste Nieuws. "Maar ik dacht vroeger dus echt dat mijn toekomst op de flank lag."

Mijn snelheid is de laatste jaren verminderd. Andere jongens zijn sneller geworden. Laat ik het zo zeggen

De Cat geeft dan ook met plezier een extra woordje uitleg. "Ik was vroeger al snel héél groot. Daardoor was ik redelijk snel voor mijn leeftijd. Vandaar die gedachtegang."

"Maar mijn snelheid is de laatste jaren verminderd", besluit De Cat. "Alhoewel: verminderd is niet juist uitgedrukt. Andere jongens zijn sneller geworden. Laat ik het zo zeggen." (lacht)

Bij Anderlecht zal niemand er rouwig om zijn dat De Cat zich heeft ontbolsterd op het middenveld. De Belgische recordkampioen heeft dan ook héél grote plannen met hem. En enkele Europese topclubs evenzeer.