0-1
5' Jerry Afriyie
Rob Schoofs 45+1'
1-1
(Mateo Biondic) Guilherme Smith 82'
2-1
Datum: 08/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
Union wint verdiend van stug La Louvière
Union wint verdiend van stug La Louvière

Op een zonnige zondagnamiddag ontving Union La Louvière in het Dudenpark. Chambaere verving zoals verwacht de geblesseerde Scherpen in doel bij Union. Ook Raul Florucz, Besfort Zeneli en Schoofs stonden aan de aftrap. Bij La Louvière kwamen Gillot en Maes in het team.

Union nam de wedstrijd meteen in handen zonder kansen te creëren, maar het was toch La Louvière dat na vijf minuten spelen al op voorsprong kwam tegen de leider via Jerry Afriyie.

Afriyie strafte foutje van Guilherme genadeloos af

Smith Guilherme werkte een voorzet van Nolan Gillot slecht weg. Het leer belandde in de voeten van Jerry Afriyie, die zo makkelijk het openingsdoelpunt van de wedstrijd kon maken.

Gelijkmaker van Schoofs

Union speelde de eerste helft niet sterk, maar kwam op slag van rust dan toch op gelijke hoogte. Maisonneuve kopte de bal weg, maar die kwam in de voeten van Schoofs terecht. De nummer 17 van Union trapte de bal vanop zo’n twintig meter voorbij Peano, die zich miskeek op de bal.

Overmaat aan kansen voor Union

Na rust duwde Union door en gingen de mannen van David Hubert resoluut op zoek naar het winnende doelpunt. Mac Allister trapte twee keer net naast en ook een punter van Ait El Hadj ging er net niet in. Promise David stuitte op Peano en een krul van Guilherme ging maar net over.

Guilherme van antiheld naar held

Na 82 minuten spelen kwam Union dan toch verdiend op voorsprong. Na een inworp van Mac Allister kwam de bal voor de voeten van Guilherme. De Braziliaan controleerde goed, draaide weg van zijn tegenstander en trapte de bal nadien mooi in de benedenhoek.

Het slotoffensief van La Louvière bleef uit, waardoor Union met 2-1 won van La Louvière. De voorsprong op STVV blijft op vier punten staan. La Louvière staat voorlaatste met 24 punten.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' -
Mac Allister Kevin   90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 45/56 (80.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
  • Balverliezen: 23
Sykes Ross 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 55/61 (90.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Leysen Fedde 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
Patris Louis   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Zeneli Besfort 60' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 27/36 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Van de Perre Kamiel   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 37/43 (86%)
Schoofs Rob 80' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Smith Guilherme  90' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Florucz Raul 60' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
David Promise 80' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 9/20 (45%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/6
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Bank
Kavlashvili Giorgi 0'  
Chambaere Vic 0' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
Fuseini Mohammed 30' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Zorgane Adem 10' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
Biondic Mateo A 10' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
Ait El Hadj Anouar 30' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Pavlic Ivan 0'  
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Teunckens Jens 0'  
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán 90' 7.4 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/30 (43.3%)
Liongola Jordi   90' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Maisonneuve Maxence 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 20/31 (64.5%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
Okou Yllan 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/27 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/20 (35%)
Alain Lamego Djibril 45' -
Gillot Nolan 88' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 3/9 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Lutonda Thierry 63' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Lahssaini Sami 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Maës Owen 77' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 19/28 (67.9%)
  • Succesvolle dribbels: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Afriyie Jerry  77' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Moussa Fall Pape   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/13 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Faye Wagane 45' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
Gueulette Samuel 27' 6.0 -
Ashimeru Majeed   13' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Benavides Dario 2' 6.2  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Riou Matthis 0'  
Nsingi Nachon 0'  
Makaté Cristian 13' 6.2 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
