Union wint verdiend van stug La Louvière

Op een zonnige zondagnamiddag ontving Union La Louvière in het Dudenpark. Chambaere verving zoals verwacht de geblesseerde Scherpen in doel bij Union. Ook Raul Florucz, Besfort Zeneli en Schoofs stonden aan de aftrap. Bij La Louvière kwamen Gillot en Maes in het team.

Union nam de wedstrijd meteen in handen zonder kansen te creëren, maar het was toch La Louvière dat na vijf minuten spelen al op voorsprong kwam tegen de leider via Jerry Afriyie.

Afriyie strafte foutje van Guilherme genadeloos af

Smith Guilherme werkte een voorzet van Nolan Gillot slecht weg. Het leer belandde in de voeten van Jerry Afriyie, die zo makkelijk het openingsdoelpunt van de wedstrijd kon maken.

Gelijkmaker van Schoofs

Union speelde de eerste helft niet sterk, maar kwam op slag van rust dan toch op gelijke hoogte. Maisonneuve kopte de bal weg, maar die kwam in de voeten van Schoofs terecht. De nummer 17 van Union trapte de bal vanop zo’n twintig meter voorbij Peano, die zich miskeek op de bal.

Overmaat aan kansen voor Union

Na rust duwde Union door en gingen de mannen van David Hubert resoluut op zoek naar het winnende doelpunt. Mac Allister trapte twee keer net naast en ook een punter van Ait El Hadj ging er net niet in. Promise David stuitte op Peano en een krul van Guilherme ging maar net over.

Guilherme van antiheld naar held

Na 82 minuten spelen kwam Union dan toch verdiend op voorsprong. Na een inworp van Mac Allister kwam de bal voor de voeten van Guilherme. De Braziliaan controleerde goed, draaide weg van zijn tegenstander en trapte de bal nadien mooi in de benedenhoek.





Het slotoffensief van La Louvière bleef uit, waardoor Union met 2-1 won van La Louvière. De voorsprong op STVV blijft op vier punten staan. La Louvière staat voorlaatste met 24 punten.