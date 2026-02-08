Datum: 08/02/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
Doodziek Anderlecht gaat nu ook in Limburg kopje onder en pakt 5 op 24, Genk op één punt van top zes
Foto: © photonews

5 op 24, dat zijn cijfers van een degradatiekandidaat, maar in de huidige jaargang zijn het die van Anderlecht. Genk en Anderlecht maakten er geen fantastisch schouwspel van, maar de Limburgers hadden meer en betere aanvallende wapens.

Nicky Hayen wisselde niets, Edward Still voerde vijf vervangingen door. De bekermatch van donderdag was belangrijker en dus begonnen Bertaccini, Hazard, Diarra en Kanaté op de bank. De Cat was geschorst en dus stond er een middenveld Llansana-Saliba-Verschaeren op het veld.

20 fouten in eerste helft

Da's in principe wel vrij stevig, maar voetballend is dat toch een pak minder. Dat was ook aan de match te zien. Genk greep het initiatief en gaf dat de eerste helft niet meer af. Tobias Lawal kon op zijn gemak aan zijn kleurtje werken in de Genkse zon, want hij zag slechts een handvol keer een paars hemd in zijn buurt komen. 

Genk was dan weer wel gevaarlijk onder impuls van een bedrijvige Kartetsas. Veel kansen leverde dat niet op buiten schoten van Ito en Heymans. Waar we wel aan overvloed van hadden: irritante fouten die het spel constant stillegden. Na 45 minuten waren er 20 gefloten. Het gemiddelde ligt rond de 24 voor een volledige match... 

Coba De Costa? Heeft Renard die zien spelen?

De Anderlecht-spelers blijken ook een nieuwe hobby te hebben gevonden: zich met de bal te pletter lopen op verdedigers. Hoeveel keer dat gebeurde hebben we niet geteld of het was nog meer ergerniswekkend geworden. Op het grote scherm van de Cegeka Arena verscheen ineens: 'Geen excuus, doe de stoelgangtest'. Wel ja, het was ook een schijtmatch. 



We vragen ons werkelijk ook af of Olivier Renard die Coba Da Costa zien spelen heeft voor hij hem haalde? En wat die deze week op training heeft laten zien om een basisplaats te rechtvaardigen. Want wat hij zondag liet zien... Als je niet beter lopen hebt in je jeugd heb je een groot probleem.

Match op tien minuten gespeeld

De tweede helft zakte ook het niveau van Genk en Hayen greep in: hij bracht Sor en Steuckers voor Ito en Medina. Dat gaf bijna onmiddelijk resultaat. De razendsnelle Sor werd weggestuurd en klopte Coosemans. De VAR had er minuten voor nodig om te beoordelen of er vooraf een fout op Saliba werd begaan en of er buitenspel was, maar keurde de goal uiteindelijk goed. 

Tien minuten later was de match gespeeld. Ilic gaf dom een corner weg en daarop scoorde Mirisola met het hoofd: 2-0 en Anderlecht had geen kans bij elkaar gespeeld. Gewonnen spel dus voor Genk, dat op één punt van de top zes komt. De vraag bij de terugreizende Brusselaars wordt vooral: 'hoe gaan we dit in godsnaam nog keren?'. Dit Anderlecht is doodziek en een wonderdokter moet nog gevonden worden. Kent er iemand een goeie sjamaan? 

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 7.4 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria   90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 29/35 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.8 -
  • Nauwkeurige passes: 56/58 (96.6%)
Meer statistieken
Kayembe Joris   90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 56/63 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Heynen Bryan 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/28 (96.4%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Karetsas Konstantinos A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/31 (90.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Medina Yaimar 64' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ito Junya 64' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 8/17 (47.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Bibout Aaron 77' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Heymans Daan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne A 26' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 26' 8.1 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Mirisola Robin 13' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.8 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Sardella Killian 75' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.4 8
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo 90' 6.8 8
  • Nauwkeurige passes: 44/52 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/16 (43.8%)
Meer statistieken
Maamar Ali 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 28/37 (75.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 75' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Degreef Tristan 64' 6.2 7
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 64' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
da Costa Coba   45' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Angely Mathys 0'  
Camara Ilay 15' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 26' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan 26' 6.0 3
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Vroninks Basile 0'  
Imbrechts Joachim 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Bertaccini Adriano 15' 6.1 -
Meer statistieken
Diarra Moussa 0'  
Kanate Ibrahim 45' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 1-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 18:30 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Antwerp Antwerp
