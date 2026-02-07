Wat een knotsgekke wedstrijd! Cercle Brugge stunt op het veld van Sporting Charleroi na een spektakelstuk

Een knotsgekke wedstrijd was het in Charleroi. 7 doelpunten kregen we te zien, drie maal werd de VAR erbij geroepen, een rode kaart was bepalend en tot slot zagen we een ontketende Parfait Guiagon. Bloed, zweet en tranen kostte het beide ploegen, maar uiteindelijk was Cercle Brugge de puntenpakker!

Hans Cornelis werd de verrassende nieuwe trainer bij Sporting Charleroi na het vertrek van Rik De Mil naar KAA Gent. De kersverse hoofdtrainer doet het prima bij de Carolo's met een 12 op 12 in de Jupiler Pro League. Bij Cercle Brugge loopt het de afgelopen heel wat minder, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden.

De VAR heeft het druk in de beginfase

We waren nog geen 20 minuten bezig en tot tweemaal toe moest de VAR aan het werk. De eerste maal was het in het strafschopgebied van Sporting Charleroi. Er kwam een voorzet van op rechts en Jules Gaudin met de slechte controle en nam dan de bal met de hand mee. De VAR riep de scheidsrechter richting de beelde om even mee te kijken en deze ging op de stip. Gary Magnée twijfelde niet en klopte Martin Delavallee die de verkeerde hoek koos. Zo stond het snel 0-1 voor Cercle Brugge.

Een paar minuten later had de VAR werk aan de andere kant van het veld. Hannes Van der Bruggen was niet snel genoeg en tikte Jakob Romsaas aan in plaats van de bal. De VAR riep wederom de scheidsrechter richting het scherm en wederom ging de bal op de stip. Het was Aurélien Scheidler die zich achter de bal zette en deze onhoudbaar voorbij Warleson schoot.

Flavio Nazinho neemt de wedstrijd over

Adewumi Oluwaseun was de bedrijvigste man bij Cercle Brugge. De middenvelder had tot tweemaal toe een goed schot in de voeten en tot tweemaal toe moest Martin Delavallee redding brengen. De moment dat Flavio Nazinho uithaalde was hij echter geklopt.

Sporting Charleroi kreeg de bal niet goed weg en Patrick Pflücke verspeelde de bal aan Flavio Nazinho. De Braziliaanse middenvelder zocht naar zijn linker en vond deze perfect. Hij haalde uit en schoot de bal in de rechterhoek tegen te netten. Zo stond het ineens 1-2.





Het moment van Flavio Nazinho was nog niet voorbij. De middenvelder controleerde de bal op links en zag zowel Pieter Gerkers als Oumar Diakite met de prima loopbeweging. De voorzet kwam en Gerkens liet deze perfect lopen voor Diakite. De aanvaller twijfelde niet en schoot de 1-3 op het bord.

Oumar Diakite laat zijn ploeg in de steek

De aanvaller had al gescoord en had zich nadien even gekwetst aan de schouder. De aanvaller liep terug vooraan oorlog te maken en nam dit even te letterlijk. In dezelfde fase ging hij tot tweemaal toe het duel aan. Het tweede duel liep helemaal mis want Diakite ging vol met de studs door op het kuitbeen van Yassine Khalifi. De scheidsrechter twijfelde niet en haalde direct de rode kaart boven.

Met de 1-3 op het bord gingen met rusten in een eerste helft die bol stond van de spanning.

De invallers van Sporting Charleroi tonen zich direct

Twee smaakmakers van Sporting Charleroi waren intensief aan het opwarmen tijdens de rust. Parfait Guiagon en Yacine Titraoui moesten proberen het tij te keren en deden dit ook direct. Een kwartier ongeveer hadden ze nodig en dan hadden beide spelers een idee. Ze konden een mooie één twee opzetten en de bal kwam terug bij Guiagon. De nummer 10 van Sporting Charleroi twijfelde niet en schoot de bal onhoudbaar voorbij Warleson.

Een prachtige beweging van Guiagon en na een één twee kreeg hij de bal terug van Titraoui en hij schoot met rechts onhoudbaar voorbij Warleson. Zo stond de 2-3 op het bord en was Sporting Charleroi helemaal terug in de wedstrijd.

De VAR grijpt wederom in

Voor de eerste maal in de tweede helft probeerde Cercle Brugge een aanval op te zetten. Ze kwamen niet onder druk uit van de thuisploeg, maar daar waren ze toch een keer. Het was Steve Ngoura die de bal voor de fouten kreeg, maar door een licht contact van Jacob Romsaas kon hij niet goed afdrukken.

Het was een licht contact, maar het was wel een contact. De scheidsrechter werd wederom naar de het scherm geroepen en zo ging de bal op de stip. Wie anders dan Gary Magnée zette zich achter de bal. De middenvelder koos deze keer voor de linkerhoek. Martin Delavallee koos de goede hoek, maar kon toch niet genoeg aan de bal. Zo stond de 2-4 op het bord.

Parfait Guiagon is de absolute smaakmaker van Sporting Charleroi

Hij was een gesel voor de verdediging van Cercle Brugge. De middenvelder was overal en vooral levensgevaarlijk langs de linkerkant. Hij koos zijn momenten om te schieten of te verdelen en wederom moest Warleson ingrijpen.

Een prima schot van Guiagon moest weg gebokst worden door Warleson. De doelman kon niet genoeg kracht zetten achter zijn boksbal en zo belande de bal in de voeten van Kevin Van Den Kerkhof. Deze twijfelde niet en schoot de bal onhoudbaar voorbij Warleson. Het 7de doelpunt van de partij was een feit en de 3-4 stond het bord.

Sporting Charleroi zette nog een slotoffensief op, maar Warleson en Ravych hielden in het slot een paar keer hun ploeg recht. Zo zorgde Cercle Brugge voor de verrassing van de speeldag dankzij een 3-4 winst op het veld van Sporting Charleroi.