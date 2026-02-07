Zulte Waregem Zulte Waregem
1-0
FCV Dender EH FCV Dender EH
zwaZulte Waregem
denFCV Dender EH
(Anosike Ementa) Stavros Gavriel 81'
1-0
Datum: 07/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit , clubwatcher Zulte Waregem
Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie
Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft tegen FCV Dender EH een heel belangrijke overwinning geboekt. Na een teleurstellende wedstrijd werd met 1-0 gewonnen van de hekkensluiter. Met dank aan de ingevallen Stavros Gavriel. Een geweldige zaak in de strijd om een verlengd verblijf in eerste klasse.

Zowel Zulte Waregem (om de Relegation Play-offs te vermijden) als Dender (om ooit nog weg te komen van de laatste plaats) hadden dringend punten nodig. Sven Vandenbroeck greep na de nederlaag tegen Westerlo stevig in.

Nnadi (getransfereerd naar Marseille), Tanghe, Paugain, Aké en Cappelle verdwenen allen uit de basiself, waardoor we onder meer Willen, De Jaegere en Lofolomo in de ploeg zagen opduiken voor de belangrijke wedstrijd.

Kroniek van een aangekondigde 0-0 tussen Zulte Waregem en Dender?

Ook coach Milkon stuurde bij na een chronisch gebrek aan efficiëntie: Alireza Jahanbakhsh verving bij de bezoekers Toshevski voorin. Maar ook Alireza zou bewijzen dat het probleem bij Dender toch echt wel voorin ligt.

Enkel Sambu Marsoni kon zich in 90 minuten af en toe onderscheiden, de ingevallen Toshevski kwam met een paar halve kansjes en een kopbal. Maar het leek er soms op dat de Oost-Vlamingen tot maandagmorgen zouden kunnen spelen zonder scoren.



Essevee deed lange tijd niet veel beter. Opoku miste op aangeven van Erenbjerg dé kans vroeg in de wedstrijd, wat later stond hij buitenspel toen hij de netten wel deed trillen. En zo gingen we alles bij elkaar rusten met een billijke 0-0.

Na de pauze kregen we zo mogelijk nog minder te zien, waardoor het een lijdensweg werd - ook na de wissels werd er weinig verschil gemaakt aan zus of gene kant. De kroniek van een aangekondigde brilscore? 

Ingevallen Stavros Gavriel maakt het verschil voor Zulte Waregem tegen Dender

Dat leek zo, maar dat was buiten de ingevallen Stavros Gavriel gerekend. Die kon tien minuten voor tijd de netten wél reglementair doen trillen. Met een lekkere krul wist hij de bal voorbij Gallon in doel te krijgen tien minuten voor tijd.

Dender herstelde daar niet meer van en blijft zo zeker met minstens vier punten minder dan de voorlaatste achter. Zulte Waregem van zijn kant springt over Westerlo en Genk naar plek tien in de stand en mag stilaan dromen van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 7.67 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Meer statistieken
Willen Lukas   90' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 35/43 (81.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 7.69 -
  • Nauwkeurige passes: 43/49 (87.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
De Jaegere Benoit 90' 7.49 -
  • Nauwkeurige passes: 47/50 (94%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Soglo Emran 86' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/22 (86.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Claes Thomas 78' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/33 (78.8%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Lofolomo Enrique 90' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 44/52 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Nyssen Benoit 86' 7.12 -
  • Nauwkeurige passes: 38/44 (86.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Opoku Joseph 60' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike A 90' 7.17 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/44 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Erenbjerg Jeppe 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bank
Seven Kadir 0'  
Bostyn Louis 0'  
Tanghe Anton 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 12' 8.53 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Paugain Wilguens 4' 7.39  
Meer statistieken
Hedl Tobias 0'  
Ake Marley 30' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Cappelle Yannick 4' 7.05  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
 

FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 90' 6.81 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Goncalves Bryan   72' 7.22 -
  • Nauwkeurige passes: 38/41 (92.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Cools Kobe 90' 7.05 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Marijnissen Luc   90' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 29/37 (78.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Ferraro Fabio 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Viltard Malcolm 82' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Mbamba Noah 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Sambu Marsoni   68' 6.17 -
  • Nauwkeurige passes: 22/29 (75.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Kvet Roman 90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 44/52 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nsimba Bruny 72' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Jahanbakhsh Alireza 68' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Fortin Louis 0'  
De Kerf Bo 22' 6.51 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Toshevski David   22' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Rodes Nathan 0'  
Hrnčár David 0'  
Acquah Desmond 8' 6.61  
Meer statistieken
De Fougerolles Luc 18' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Moutha-Sebtaoui Nail 0'  
Berte Mohamed 18' 6.09 -
Meer statistieken
