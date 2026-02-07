Dender dieper in het moeras: invaller bezorgt Zulte Waregem cruciale driepunter in strijd tegen degradatie

Zulte Waregem heeft tegen FCV Dender EH een heel belangrijke overwinning geboekt. Na een teleurstellende wedstrijd werd met 1-0 gewonnen van de hekkensluiter. Met dank aan de ingevallen Stavros Gavriel. Een geweldige zaak in de strijd om een verlengd verblijf in eerste klasse.

Zowel Zulte Waregem (om de Relegation Play-offs te vermijden) als Dender (om ooit nog weg te komen van de laatste plaats) hadden dringend punten nodig. Sven Vandenbroeck greep na de nederlaag tegen Westerlo stevig in.

Nnadi (getransfereerd naar Marseille), Tanghe, Paugain, Aké en Cappelle verdwenen allen uit de basiself, waardoor we onder meer Willen, De Jaegere en Lofolomo in de ploeg zagen opduiken voor de belangrijke wedstrijd.

Kroniek van een aangekondigde 0-0 tussen Zulte Waregem en Dender?

Ook coach Milkon stuurde bij na een chronisch gebrek aan efficiëntie: Alireza Jahanbakhsh verving bij de bezoekers Toshevski voorin. Maar ook Alireza zou bewijzen dat het probleem bij Dender toch echt wel voorin ligt.

Enkel Sambu Marsoni kon zich in 90 minuten af en toe onderscheiden, de ingevallen Toshevski kwam met een paar halve kansjes en een kopbal. Maar het leek er soms op dat de Oost-Vlamingen tot maandagmorgen zouden kunnen spelen zonder scoren.







Essevee deed lange tijd niet veel beter. Opoku miste op aangeven van Erenbjerg dé kans vroeg in de wedstrijd, wat later stond hij buitenspel toen hij de netten wel deed trillen. En zo gingen we alles bij elkaar rusten met een billijke 0-0.

Na de pauze kregen we zo mogelijk nog minder te zien, waardoor het een lijdensweg werd - ook na de wissels werd er weinig verschil gemaakt aan zus of gene kant. De kroniek van een aangekondigde brilscore?

Ingevallen Stavros Gavriel maakt het verschil voor Zulte Waregem tegen Dender

Dat leek zo, maar dat was buiten de ingevallen Stavros Gavriel gerekend. Die kon tien minuten voor tijd de netten wél reglementair doen trillen. Met een lekkere krul wist hij de bal voorbij Gallon in doel te krijgen tien minuten voor tijd.

Dender herstelde daar niet meer van en blijft zo zeker met minstens vier punten minder dan de voorlaatste achter. Zulte Waregem van zijn kant springt over Westerlo en Genk naar plek tien in de stand en mag stilaan dromen van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League.