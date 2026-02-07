LIVE: Stresstest voor KAA Gent en ambities voor Play-off 1 tegen het OHL van Mazzu: "Geen hapklare brok"

Zaterdagavond zal blijken hoe KAA Gent omgaat met de stress, in de wetenschap dat een plek in Play-off 1 onder andere dit weekend op het spel staat. De Buffalo's mogen zich tegen OHL geen misstap veroorloven.

Met die insteek zullen de thuisspelers de avond aanvatten. Op de vorige speeldag liet Gent punten liggen op het veld van La Louvière, maar het was wel de voortzetting van een ongeslagen reeksje. De ploeg van Rik De Mil pakte in zijn laatste vier competitiematchen immers 10 op 12. Ook na de 1-1 van vorig weekend bleef Gent op de vijfde plek.

Dit weekend zal echter in eigen huis het spel gemaakt moeten worden. Zelfs bij een halve misstap dreigt Gent nu wel minstens één plaatsje te zakken en sowieso zou het een mindere zaak zijn in de strijd voor de top zes. De Mil heeft ook zelf toegegeven dat er wel wat druk op zijn spelers komt te liggen, ook al probeert hij die zelf weg te nemen.

De Mil benadrukt positieve elementen

Voorts legt de Gent-trainer wel de nadruk op het positieve van de voorbije weken. "We zitten in een goeie periode op het vlak van resultaten, spel en groepssfeer." Tegelijkertijd is er respect voor de tegenstander en zeker ook voor zijn collega die zaterdagavond in de andere dug-out zit. "Coach Mazzu heeft van OHL een hecht blok gemaakt."

Daar wijzen de gelijke spelen van de Leuvenaars tegen Union en Mechelen inderdaad op. Leuven heeft na vijf competitiematchen zonder overwinning echter vooral een driepunter nodig om uit de onderste regionen weg te geraken. "Ik weet dat het geen hapklare brok wordt, maar we willen absoluut onze goeie reeks verderzetten", aldus De Mil.

Enkele afwezigen bij Gent en OHL



Zo is het duidelijk op welke manier er naar deze affiche wordt toegeleefd. Beide ploegen missen wel drie geblesseerden. Delorge, Samoise en Es-Saoubi zijn out bij de Buffalo's; Souanga, Kayo en Dussenne bij OHL. Volg KAA Gent - OH Leuven zaterdag om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!