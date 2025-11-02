Nieuwe dramatische offday voor KAA Gent levert hemels competitiedebuut op voor Mazzu

Felice Mazzu heeft een bijzonder lekker debuut gemaakt in de competitie met zijn nieuwe ploeg OH Leuven. Na de bekerzege was er nu ook een grote overwinning tegen KAA Gent. De Buffalo's hadden een nieuwe offday.

Na een gelijkspel tegen KV Mechelen onder Hans Somers kwam deze week Felice Mazzu officieel aan het roer bij OH Leuven. Na de overwinning in de Beker van België was er nu ook een eerste wedstrijd in de competitie.

De ploeg volledig omgooien? Neen, dat deed de coach allerminst. Enkel Mathieu Maertens moest naar de bank, ten gunste van Sory Kaba. Bij de Buffalo's koos Ivan Leko ook voor een logische elf: Surdez en Skoras waren de nieuwe namen.

OH Leuven maakt er een galamiddag van tegen Gent

KAA Gent had tegen Zulte Waregem nog met 4-1 verloren en toen was Ivan Leko niet tevreden over zijn ploeg. Tegen Standard en Patro Eisden Maasmechelen werd daarna een statement gezet, maar een nieuwe offday moest worden vermeden.

En die kwam er nochtans op bezoek bij OH Leuven. In een heel zwakke eerste helft kwamen beide ploegen bijna niet aan de doelmond. Tobe Leysen kon een hele wedstrijd lang vooral ballen uit de lucht plukken, Skoras was een schim van zijn normale zelf en ook vanop het middenveld kwam er weinig drang naar voren.

Op het halfuur had Chukwubuikem Ikwuemesi een efficiënt OH Leuven op voorsprong gebracht, na de rust maakte Lukasz Lakomy er op prachtige wijze met de linker meteen 2-0 van. En dus moest Gent dringend een reactie laten zien.

Max Dean pakt nog rood in dramatische namiddag voor KAA Gent

Die zou er echter niet komen, integendeel. De Buffalo's gingen helemaal onderuit en Roggerio Nyakossi en de ingevallen Henok Teklab maakten er zelfs nog een galanamiddag van voor OH Leuven. De 5-0 kwam dichterbij dan de 4-1 bij momenten, tekenend.

De bezoekers kregen wel nog een strafschop, maar die werd gemist door Max Dean. Ook dat is tekenend voor de wedstrijd, want in de absolute slotfase kreeg de Engelsman ook nog rood voor een tackle langs achteren bij Maertens. Een nieuwe offday voor Gent, dat zijn derde plaats zo kwijt is. OH Leuven springt (voorlopig) over Antwerp.