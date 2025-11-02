Datum: 02/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 13
Nieuwe dramatische offday voor KAA Gent levert hemels competitiedebuut op voor Mazzu
Nieuwe dramatische offday voor KAA Gent levert hemels competitiedebuut op voor Mazzu
Foto: © photonews

Felice Mazzu heeft een bijzonder lekker debuut gemaakt in de competitie met zijn nieuwe ploeg OH Leuven. Na de bekerzege was er nu ook een grote overwinning tegen KAA Gent. De Buffalo's hadden een nieuwe offday.

Na een gelijkspel tegen KV Mechelen onder Hans Somers kwam deze week Felice Mazzu officieel aan het roer bij OH Leuven. Na de overwinning in de Beker van België was er nu ook een eerste wedstrijd in de competitie.

De ploeg volledig omgooien? Neen, dat deed de coach allerminst. Enkel Mathieu Maertens moest naar de bank, ten gunste van Sory Kaba. Bij de Buffalo's koos Ivan Leko ook voor een logische elf: Surdez en Skoras waren de nieuwe namen.

OH Leuven maakt er een galamiddag van tegen Gent

KAA Gent had tegen Zulte Waregem nog met 4-1 verloren en toen was Ivan Leko niet tevreden over zijn ploeg. Tegen Standard en Patro Eisden Maasmechelen werd daarna een statement gezet, maar een nieuwe offday moest worden vermeden.

En die kwam er nochtans op bezoek bij OH Leuven. In een heel zwakke eerste helft kwamen beide ploegen bijna niet aan de doelmond. Tobe Leysen kon een hele wedstrijd lang vooral ballen uit de lucht plukken, Skoras was een schim van zijn normale zelf en ook vanop het middenveld kwam er weinig drang naar voren.

Op het halfuur had Chukwubuikem Ikwuemesi een efficiënt OH Leuven op voorsprong gebracht, na de rust maakte Lukasz Lakomy er op prachtige wijze met de linker meteen 2-0 van. En dus moest Gent dringend een reactie laten zien.

Max Dean pakt nog rood in dramatische namiddag voor KAA Gent

Die zou er echter niet komen, integendeel. De Buffalo's gingen helemaal onderuit en Roggerio Nyakossi en de ingevallen Henok Teklab maakten er zelfs nog een galanamiddag van voor OH Leuven. De 5-0 kwam dichterbij dan de 4-1 bij momenten, tekenend.

De bezoekers kregen wel nog een strafschop, maar die werd gemist door Max Dean. Ook dat is tekenend voor de wedstrijd, want in de absolute slotfase kreeg de Engelsman ook nog rood voor een tackle langs achteren bij Maertens. Een nieuwe offday voor Gent, dat zijn derde plaats zo kwijt is. OH Leuven springt (voorlopig) over Antwerp.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 90' 7.57 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/25 (20%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro   90' 7.15 -
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 78' 8.45 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 36/38 (94.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Dussenne Noë 90' 7.79 -
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 7.08 -
  • Nauwkeurige passes: 43/57 (75.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar   87' 6.95 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Maziz Youssef A 73' 7.35 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/28 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
George Wouter   90' 6.28 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 90' 8.09 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/29 (69%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 73' 7.92 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kaba Sory 87' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 9/15 (60%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Bank
Verstraete Birger 17' 6.82 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Verlinden Thibaud 0'  
Karim Traoré Abdoul 3' 6.48  
Meer statistieken
Terho Casper 0'  
Teklab Henok  12' 7.48 -
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Prévôt Maxence Andre 0'  
Mijatovic Jovan 0'  
Maertens Mathieu A 17' 7.24 -
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Opoku Davis 3' 7.13  
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 5.87 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 62' 6.34 -
  • Nauwkeurige passes: 41/48 (85.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 71/78 (91%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Paskotsi Maksim 90' 5.98 -
  • Nauwkeurige passes: 74/80 (92.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Samoise Matisse 90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 55/64 (85.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 85' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Delorge Mathias 62' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 48/55 (87.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Gandelman Omri 90' 5.85 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Skoras Michal   85' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 90' 6.65 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Surdez Franck 45' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Kotto Samuel 0'  
Sonko Momodou 28' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Vanzeir Dante 0'  
Dean Max   45' 5.84 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 5' 5.92  
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vandenberghe Tom 0'  
Essaouabi Hatim 5' 5.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Meer statistieken
De Vlieger Tibe 0'  
Kadri Abdelkahar   28' 5.99 -
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Herbeleef OH Leuven - KAA Gent

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 4-0 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved