KRC Genk sluipt top zes binnen na gevleide zege, Westerlo kan de rug niet rechten na pijnlijke bekerexit

KRC Genk won zondagnamiddag met 0-1 op het veld van Westerlo. Een gevleide zege waardoor de Limburgers de top 6 konden binnensluipen. Kos Karetsas viel wel uit met een blessure.

KRC Genk ging zondagnamiddag op bezoek bij KVC Westerlo. Coach Thorsten Fink voerde drie wijzigingen door in vergelijking met de bekermatch tegen RWDM. Kayembe, Sadick en Sor kwamen in de basis voor Palacios, Kongolo en Adedeji-Sternberg. Issame Charaï liet Lucas Mbamba debuteren bij Westerlo, meteen in de basis.

De bezoekers begonnen wat nonchalant aan de partij, zonder dat de Kemphanen er meteen van konden profiteren. Na een dikke 10 minuten spelen moest Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge een eerste keer tussenkomen bij een voorzet.

Genk beloont zichzelf voor rust

Het spel ging goed op en neer, al had Genk ongeveer 70% balbezit. Er volgden enkele gevaarlijke hoekschoppen, maar verder was het rustig. Tot Oh in minuut 35 de Genkse voorsprong op het bord kon zetten. De Zuid-Koreaan haalde uit vanop de hoek van het strafschopgebied, en verschalkte Jungdal op die manier.

Kort voor rust kwam Westerlo héél dicht bij de gelijkmaker. Haspolat haalde de trekker over, maar zag zijn poging op de lat uit elkaar spatten. Zo gingen we met een 0-1 tussenstand rusten. Westerlo kwam een kwartier later sterk uit de kleedkamer.

Westerlo verdiende meer in de tweede helft

De thuisploeg kreeg een grote mogelijkheid, maar kon er niet van profiteren. Kort nadien kopte Heymans net over doel aan de andere kant. Het zat de Kemphanen ook niet echt mee. Sayyadmanesh krulde iets na het uur een heerlijke bal op de lat.

Westerlo verdiende eigenlijk meer. Voor rust was Genk net iets beter, maar in de tweede helft domineerde de thuisploeg. Even later kon Oh de wedstrijd beslissen, maar hij wrong een 100%-kans de nek om. Alsof hij niet wou scoren gaf hij iets tussen een chip en een pass in de handen van Westerlo-doelman Jungdal.

Zo'n tien minuten voor tijd kreeg Genk nog een zware klap te verwerken. Kos Karetsas moest hinkend naar de kant bij zijn vervanging. Fink zal hopen dat het niet te erg is, net nu zijn goudhaantje weer goed in zijn vel zat.

Genk verliest Karetsas, maar komt wel de top 6 binnen

Ondanks een mindere tweede helft trok Genk de overwinning wel over de streep. De Limburgers sluipen daardoor (voorlopig?) de top zes binnen met 19 punten. Westerlo kon na de bekeruitschakeling tegen Beerschot de rug niet rechten. De Kemphanen blijven op de 10e plaats hangen met 15 punten.