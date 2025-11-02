Ex-jeugdspeler van Club Brugge en kleine broer van gekende naam maakt nu ook zijn debuut in Jupiler Pro League

Het is niet altijd simpel om de 'broer van' te zijn. Dat weet ook een nieuwe debutant in de Jupiler Pro League. In Westerlo - Genk sprokkelde Lucas Mamba zijn eerste minuten in de Belgische hoogste klasse.

Wie het wedstrijdblad van de wedstrijd Westerlo - Genk onder ogen kreeg, stond stil bij één naam: Mbamba. Voornaam: Lucas. Lucas Mbamba, het kleine broertje van Noah Mbamba, heeft dus zijn debuut gemaakt in de Jupiler Pro League. Ongetwijfeld bekijkt deze 19-jarige speler dit als een belangrijke mijlpaal in zijn voetballoopbaan.

Lucas heeft zich dit seizoen aangesloten bij Westerlo. Nadat hij de eerste jaren van zijn jeugdopleiding doorbracht bij Vilvoorde en Woluwe-Zaventem, speelde hij daarna bij KRC Genk van 2018 tot 2020 en in de twee volgende jaren bij Club Brugge. Daar plukte het Franse Lille hem weg om hem in de B-ploeg te stallen. Via Westerlo keerde hij terug naar België.

Lucas Mbamba debuteert met basisplaats bij Westerlo

Lucas heeft dit seizoen al verschillende keren op de bank gezeten, maar tegen Genk werd hij ineens in de basis gedropt, waardoor hij ook automatisch meteen zijn eerste minuten kon maken. Hij leverde een solide prestatie. Qua positie was het ook wat schuiven in de loop van de partij: hij had zelfs een mooie kans in de 50e minuut.

Het is niet ondenkbaar dat we binnenkort een broederstrijd te zien krijgen in de JPL. Noah Mbamba speelt immers inmiddels bij Dender. Leverkusen heeft hem uitgeleend aan de hekkensluiter. Lucas en Noah doorliepen in de jeugd hetzelfde traject, met dat verschil dan dat Noah op een gegeven moment wel doorbrak in de A-kern van Club.





Broers treffen elkaar mogelijk in Dender - Westerlo

Daardoor versierde hij in januari 2023 een transfer naar Leverkusen, dat hem eerst uitleende aan Düsseldorf en nu dus aan Dender. Uitkijken of het op 29 november tot die broederstrijd komt: dan staat Dender - Westerlo op het programma.