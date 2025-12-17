'Club Brugge werkt achter de schermen aan transfer van spits die onlangs nog 30 miljoen euro waard was'

Club Brugge is nog steeds in de running om Rafa Silva naar België halen. De Portugese aanvaller ziet een transfer naar Olympia evenzeer zitten. Maar het prijskaartje is vooralsnog te hoog.

Dévy Rigaux herhaalde de voorbije weken meermaals dat een extra spits géén prioriteit is. Toch is Club Brugge achter de schermen aan het werken aan een inkomende transfer.

Rafa Silva staat nog steeds nadrukkelijk op de radar van blauw-zwart. De 32-jarige Portugees wil absoluut vertrekken bij Besiktas JK en heeft een formeel transferverzoek ingediend bij de club.

Prijskaartje van... tien miljoen euro

Toch is Besiktas niet van plan om Silva zomaar te laten vertrekken. De Turkse topclub heeft een prijskaartje van tien miljoen euro rond zijn nek gehangen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vijf miljoen euro.

De Turkse media weten dat Club Brugge concreet geïnteresseerd is. Enige kanttekening: is blauw-zwart bereid om tien miljoen euro te investeren in een speler van 32 jaar? Het antwoord hoeven we niet te geven.

Concurrentie uit Portugal en Saoedi-Arabië



Bovendien is er concurrentie. SL Benfica wil Silva terug naar Portugal halen. Uit Saoedi-Arabië is er dan weer ook interesse om de 25-voudig Portugees internationaal - hij was ooit dertig miljoen euro waard - binnen te halen.