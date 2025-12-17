Recordbedrag! Rode Duivels kunnen portefeuille van de Belgische voetbalbond stevig vullen

De FIFA heeft een totaalbedrag van 727 miljoen dollar (ruim 620 miljoen euro) goedgekeurd voor het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Van dit bedrag gaat 655 miljoen dollar rechtstreeks naar de 48 deelnemende landen als prijzengeld, een stijging van 50 procent ten opzichte van het vorige WK.

De wereldkampioen ontvangt 50 miljoen dollar, terwijl de verliezend finalist 33 miljoen dollar krijgt. De nummer drie mag 29 miljoen bijschrijven.

Rode Duivels al zeker van 9 miljoen dollar

Ook de landen die de eerste ronde niet overleven (plaatsen 33 tot 48) krijgen nog 9 miljoen dollar.

Daarnaast ontvangt elk land 1,5 miljoen dollar om de voorbereiding te financieren, aldus de FIFA. Voorzitter Gianni Infantino noemt het WK 2026 financieel “baanbrekend voor de wereldwijde voetbalgemeenschap”.



De Rode Duivels komen in de groepsfase uit tegen Iran, Egypte en Nieuw-Zeeland en kunnen een deel van het prijzengeld bemachtigen als ze ver geraken in het toernooi.