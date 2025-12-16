De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

Anderlecht kreeg vandaag het nieuws dat Ilay Camara de volgende weken buiten strijd zal zijn. 2025 zit er voor hem normaal gezien op met een hamstringblessure. Dat betekent wel dat een andere jongeling zijn kansen zal krijgen de komende twee wedstrijden al zeker.

We hebben het dan natuurlijk over Ali Maamar, de nog steeds maar 20-jarige rechtsachter. Die kreeg afgelopen zondag na de match nog complimenten van Besnik Hasi voor zijn invalbeurt tegen STVV. Dat doet de trainer ook niet bij iedereen.

Maamar wil wekelijks spelen

Maar Maamar heeft dat soms nodig. Het is een timide jongen, die probeert te doen wat van hem gevraagd wordt. Hij werd vorig seizoen al door David Hubert voor de leeuwen gegooid toen Killian Sardella geblesseerd was en Besnik Hasi heeft ook al een paar keer beroep op hem gedaan.

Met wisselvallige prestaties wel. En als Camara fit is, speelt die altijd. Maar nu Sardella centraal achteraan nodig is en Camara weken out is, staat het zo goed als vast dat Maamar tegen Antwerp aan de partij mag beginnen. Iets wat hem deugd zal doen, want hij twijfelt aan zijn toekomst bij Anderlecht.

Hij heeft het potentieel om het in eerste klasse te maken, maar of dat bij Anderlecht zal zijn... Hij heeft nog een contract tot 2028, maar hij wil ook spelen, liefst wekelijks. En dat zit er niet meteen in bij paars-wit.

Hasi gelooft in de jongeling

Daarom wil hij zich ook zo graag bewijzen. Zijn invalbeurt tegen STVV toonde dat hij het in zich heeft om te doen wat Hasi van hem verlangt: stevig in de duels zijn en de flank blijven afgaan. De verbetenheid toen hij inkwam, toonde hoe graag hij het wil. Hij kreeg er zelfs applaus van Hasi voor.





Die benoemde hem speciaal ook op zijn persconferentie. Hasi gelooft wel in de wereldkampioen U20 van Marokko als kernspeler. Of hij hem ook als basisspeler ziet, zal afhangen van wat hij de komende tien dagen laat zien.