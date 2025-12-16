'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hoe zou het nog zijn met Hernan Losada? Wel: hij staat dichtbij een nieuwe uitdaging. Mogelijk trekt hij eerstdaags naar ... Cyprus. Daar zou de Argentijn na meer dan een jaar zonder job een nieuwe ploeg kunnen vinden.

Hernan Losada staat dicht bij een terugkeer als coach. Na een jaar zonder job kan hij een contract tekenen bij het Cypriotische Apollon Limassol. Dat team is na een 2 op 9 de voeling met de top van het klassement helemaal kwijt.

De viervoudige Cypriotische kampioen staat momenteel zesde en dreigt voor het derde jaar op rij naast Europees voetbal te grijpen. Het ontslag van trainer Sofronis Avgousti lijkt daardoor volgens Cypriotische bronnen maar een kwestie van tijd.

Als opvolger denken ze aan een 'Zuid-Amerikaanse piste'. Volgens Het Nieuwsblad gaat het over niemand minder dan Hernan Losada. De voormalige middenvelder van Anderlecht en Beerschot-icoon zit na het failliet van Deinze al meer dan een jaar zonder club.

Cypriotisch avontuur bij Apollon Limassol voor Hernan Losada

Hij was in het verleden ook al actief in de MLS bij DC United en Montréal en werd de voorbije maanden meermaals genoemd bij diverse Belgische clubs, zoals onder meer OH Leuven. Echt concreet werd dat echter nooit.

Nu gaat hij dus meer dan waarschijnlijk aan de slag in Cyprus. De onderhandelingen zouden al lopen en in een vergevorderd stadium zitten. Aan Losada om Apollon naar hogere oorden te brengen. De kloof met leider Pafos is momenteel liefst dertien punten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
SK Deinze
Hernan Losada

Meer nieuws

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

17:10
Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

17:00
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
2
Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

11:40
1
Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

15:30
6
🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

16:00
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

14:40
1
De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

15:00
1
Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

15:15
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15
Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

Anderlecht motiveert spelers ook via hun portefeuille: 'Geen top zes, geen centen'

09:30
2
Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

14:00
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
1
Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

12:40
4
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
4
Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

11:50
Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

12:00
5
Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

Anderlecht heeft De Cat op de vingers getikt: "Ik ga dat niet nog eens roepen"

07:40
3
Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

Supporters Anderlecht, Union, Standard... klagen systeem aan: meer risico, maar makkelijker in het buitenland

11:00
1
Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

Fellaini bij Charleroi? Toch wel héél vreemd gezien zijn Standard-verleden... Dit is de uitleg

11:20
7
Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

Deze Belgische scheidsrechter mag naar het WK komende zomer

10:00
4
Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

Brits voetbalicoon geeft toe dat hij heel diep zat na gemiste penalty: "Ik zeg niet dat ik zou springen..."

10:30
Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

Van twee miljoen euro naar... minder? 'Anderlecht wil Thorgan Hazard in Brussel houden, maar...'

23:00
4
En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

En ineens duikt Hans Vanaken op waar je hem niet verwacht: The Beast was er blij mee

09:00
Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

08:40
3
Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

Trainerscarrousel van jewelste: Genk zet duidelijk zinnen op... Nicky Hayen

08:00
12
Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande

08:20
7
ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

ONTHULD: Theo Leoni weigerde aanbieding van deze Belgische topclub uit liefde voor RSC Anderlecht

06:30
2
Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking

07:20
15
Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen?

07:00
11
Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af" Analyse

Voor Bart Verhaeghe is 'goed' niet 'goed genoeg': "Er is nooit iets echt af"

06:00
4
Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

Anthony Vanden Borre verrast: "Daar heb ik achteraf gezien spijt van"

22:30
Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

19:00
16
Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

Pijnlijk puntenverlies in Limburgse derby voor Sporting Hasselt, maar ...

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Tom Lemoyne Tom Lemoyne over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" J K J K over Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking Kompany_GOAT Kompany_GOAT over De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag) 1872 1872 over Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens' mijnheer primus mijnheer primus over Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen Tom Lemoyne Tom Lemoyne over Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal" filip hendrix filip hendrix over Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?" Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: Inter Miami verrast en haalt Spaans international naar Major League Soccer Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved