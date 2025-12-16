'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

Hoe zou het nog zijn met Hernan Losada? Wel: hij staat dichtbij een nieuwe uitdaging. Mogelijk trekt hij eerstdaags naar ... Cyprus. Daar zou de Argentijn na meer dan een jaar zonder job een nieuwe ploeg kunnen vinden.

Hernan Losada staat dicht bij een terugkeer als coach. Na een jaar zonder job kan hij een contract tekenen bij het Cypriotische Apollon Limassol. Dat team is na een 2 op 9 de voeling met de top van het klassement helemaal kwijt.

De viervoudige Cypriotische kampioen staat momenteel zesde en dreigt voor het derde jaar op rij naast Europees voetbal te grijpen. Het ontslag van trainer Sofronis Avgousti lijkt daardoor volgens Cypriotische bronnen maar een kwestie van tijd.

Reports are surfacing regarding the future of Apollon head coach Sofronis Avgousti.



And the fact that he won't have one at the club anymore.



The Apollon hierarchy are apparently searching for a South American replacement. pic.twitter.com/dImhOVZ1W1 — Kafes & Flares (@FlaresKafes) December 16, 2025

Als opvolger denken ze aan een 'Zuid-Amerikaanse piste'. Volgens Het Nieuwsblad gaat het over niemand minder dan Hernan Losada. De voormalige middenvelder van Anderlecht en Beerschot-icoon zit na het failliet van Deinze al meer dan een jaar zonder club.

Cypriotisch avontuur bij Apollon Limassol voor Hernan Losada

Hij was in het verleden ook al actief in de MLS bij DC United en Montréal en werd de voorbije maanden meermaals genoemd bij diverse Belgische clubs, zoals onder meer OH Leuven. Echt concreet werd dat echter nooit.





Nu gaat hij dus meer dan waarschijnlijk aan de slag in Cyprus. De onderhandelingen zouden al lopen en in een vergevorderd stadium zitten. Aan Losada om Apollon naar hogere oorden te brengen. De kloof met leider Pafos is momenteel liefst dertien punten.