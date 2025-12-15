Is Club Brugge de nieuwe Hans Vanaken op het spoor? 'Scouts van blauw-zwart hebben nieuw goudhaantje gevonden'

Club Brugge is een nieuw goudhaantje op het spoor. Scouts van blauw-zwart werden afgelopen weekend gespot in Italië. Het target: Issa Doumbia.

Iets concreter: scouts van Club Brugge waren afgelopen weekend aanwezig op de wedstrijd tussen Venezia FC en AC Monza. De thuisploeg won de topper in de Serie B met 2-0.

TuttoMercatoWeb weet dat blauw-zwart er naar Issa Doumbia kwam kijken. De Italiaanse belofteninternational staat concreet op de radar van Dévy Rigaux.

Hans Vanaken

Doumbia is een polyvalentie middenvelder die zich laat opmerken via aanvallende infiltraties en voetballend vermogen. Een type Hans Vanaken, horen we u denken?

Eén ding is zeker: het wordt een lastige zaak om de 22-jarige Italiaan met Ivoriaanse roots te strikken. Ook Celtic FC en RCD Espanyol zijn hem op het spoor.

Concurrentie uit Engeland, Schotland én Spanje



Transfermarkt schat de marktwaarde van Doumbia op 6,5 miljoen euro. Voor de volledigheid: Venezia weigerde afgelopen zomer een bod van zes miljoen euro van Southampton FC op de middenvelder.