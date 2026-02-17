Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2528

Met vijf punten achterstand op de Champions' play-offs heeft Standard een stunt nodig om aan het einde van de reguliere competitie nog in de top 6 te eindigen. Er blijven immers nog slechts vijf wedstrijden over... maar de Rouches kunnen zich optrekken aan een opvallende statistiek.

Standard heeft zijn kansen op een deelname aan de (voorlopig) laatste Champions' play-offs uit de geschiedenis van het Belgische voetbal laten zakken door slechts één van zijn laatste zes wedstrijden te winnen. Het puntenverlies tegen rechtstreekse concurrenten voor de top 6, zoals Charleroi en KAA Gent, laat Matricule 16 achter op vijf punten van de zesde plaats.

Met nog vijf matchen te spelen betekent dit dat er een sterke reeks nodig is om op het einde van de reguliere competitie nog in aanmerking te komen. En net daarin slaagde Standard dit seizoen nog niet. Optimisme lijkt dus niet op zijn plaats… tenzij?

Standard verloor niet van zijn vijf komende tegenstanders

Een blik op de heenronde kan Vincent Euvrard echter munitie geven om zijn spelers te motiveren. Standard pakte 13 op 15 tegen de vijf ploegen die het nog moet bekampen: KRC Genk, RAAL La Louvière, Zulte Waregem, Antwerp en Westerlo.

De Rouches bleven dus ongeslagen in vijf duels tegen die tegenstanders. Om in de race voor de top 6 te blijven, zullen ze dat kunststukje wellicht moeten herhalen, al worden deze keer drie van de vijf wedstrijden buitenshuis afgewerkt.


Een 13 op 15 zou Standard op 46 punten brengen, een totaal dat mogelijk volstaat… maar zeker niet gegarandeerd. Het zou neerkomen op een stunt, eigenlijk zelfs op een klein mirakel voor de Luikenaars. Maar wie weet?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard

Meer nieuws

"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

18:00
Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

17:40
Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

17:00
2
Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

17:10
🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

17:20
Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

15:45
1
Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

16:00
Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

16:30
Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool Analyse

Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool

15:15
Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

15:30
Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

15:00
Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

14:40
5
Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

13:30
1
Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

14:20
Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

14:00
Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

13:15
1
Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

13:00
1
Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

12:40
1
Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Analyse

Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

11:40
1
Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

12:00
1
Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

12:20
Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

Niemand durft STVV nog afschrijven voor de titel... "Maar als dat gebeurt..."

11:00
7
Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Reactie

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

10:15
10
Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

11:20
Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
7
Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

10:00
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

09:30
14
"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

09:15
Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

09:00
10
Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

08:00
9
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

08:20
Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

22:30
5
Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

07:20
6
RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

07:00
Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

07:40
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Joe Joe over Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Dirk ie Dirk ie over Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk roodwit1880 roodwit1880 over Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn" TCJ TCJ over Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn" Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg Gewoon Kris Gewoon Kris over Hoe Jérémy Taravel de Anderlecht-spelers vlijmscherp kreeg... Ze wilden door een vuur voor hem zimbo zimbo over Geweigerd te cashen: CEO verklaart waarom Club Brugge meer dan 100 miljoen euro heeft laten liggen Geert66 Geert66 over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens Boktor Boktor over Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved