Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

Met vijf punten achterstand op de Champions' play-offs heeft Standard een stunt nodig om aan het einde van de reguliere competitie nog in de top 6 te eindigen. Er blijven immers nog slechts vijf wedstrijden over... maar de Rouches kunnen zich optrekken aan een opvallende statistiek.

Standard heeft zijn kansen op een deelname aan de (voorlopig) laatste Champions' play-offs uit de geschiedenis van het Belgische voetbal laten zakken door slechts één van zijn laatste zes wedstrijden te winnen. Het puntenverlies tegen rechtstreekse concurrenten voor de top 6, zoals Charleroi en KAA Gent, laat Matricule 16 achter op vijf punten van de zesde plaats.

Met nog vijf matchen te spelen betekent dit dat er een sterke reeks nodig is om op het einde van de reguliere competitie nog in aanmerking te komen. En net daarin slaagde Standard dit seizoen nog niet. Optimisme lijkt dus niet op zijn plaats… tenzij?

Standard verloor niet van zijn vijf komende tegenstanders

Een blik op de heenronde kan Vincent Euvrard echter munitie geven om zijn spelers te motiveren. Standard pakte 13 op 15 tegen de vijf ploegen die het nog moet bekampen: KRC Genk, RAAL La Louvière, Zulte Waregem, Antwerp en Westerlo.

De Rouches bleven dus ongeslagen in vijf duels tegen die tegenstanders. Om in de race voor de top 6 te blijven, zullen ze dat kunststukje wellicht moeten herhalen, al worden deze keer drie van de vijf wedstrijden buitenshuis afgewerkt.



Een 13 op 15 zou Standard op 46 punten brengen, een totaal dat mogelijk volstaat… maar zeker niet gegarandeerd. Het zou neerkomen op een stunt, eigenlijk zelfs op een klein mirakel voor de Luikenaars. Maar wie weet?