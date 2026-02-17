Belg zorgt voor commotie in Nederland met héél zware kritiek op refs

Jari De Busser, doelman van Go Ahead Eagles, liet zich zondagmiddag na de wedstrijd tegen Feyenoord ongezouten uit over de arbitrage. Volgens de Belgische sluitpost werd zijn ploeg zwaar benadeeld, vooral door de beslissing van scheidsrechter Marc Nagtegaal en zijn assistenten.

Het duel leek lange tijd op een punt uit te draaien, maar in de slotfase kende Nagtegaal een strafschop toe aan Feyenoord na een overtreding van Evert Linthorst op Casper Tengstedt. Tengstedt benutte de penalty: 1-0.

Na de wedstrijd reageerde De Busser bij de NOS fel: “Er zal wel licht contact zijn geweest, maar de manier waarop hij op de grond kronkelde had helemaal niet zo mogen zijn. En een scheidsrechter die zijn moment pakt om te fluiten, zo voelt dat.”

De Belgische doelman haalde ook uit naar het scheidsrechterlijk trio. “De scheidsrechter was al niet per se in ons voordeel. En dan gebeurt er zoiets en dan heb je al het gevoel dat hij het gewoon gaat doen. Dan ben je gewoon heel gefrustreerd.”

Jari De Busser kan zich mogelijk nog aan een straf verwachten na zijn uitspraken

Zijn frustratie kwam ook fysiek tot uiting: na de penalty maakte hij een cynisch duimpje richting de middellijn. “Ik probeer altijd een hand te geven, maar het zal emotie zijn van mijn kant. Vandaag voelde ik me gewoon niet lekker bij deze scheidsrechter.”



De Busser gaf verder aan dat hij zich inhoudt voor de camera, maar zijn kritiek bleef scherp: “Wij krijgen rood, krijgen gele kaarten. Zij krijgen hun eerste gele kaart vrij laat. Zij mogen precies alles doen, wij mogen precies niks doen. En dan die penalty nog.” Voor zijn uitspraken kan De Busser nog een mogelijke straf van de aanklager verwachten.