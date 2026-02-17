Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht wil snel duidelijkheid over zijn nieuwe trainer en blijft vol inzetten op Alfred Schreuder. De Nederlander is topkandidaat om het roer over te nemen, maar een deal lijkt allesbehalve eenvoudig. Paars-wit zal diep in de buidel moeten tasten om hem los te weken.

De gesprekken met Schreuder verlopen positief en ook over de invulling van zijn staf werd al gesproken. De ex-coach van Club Brugge en Ajax staat open voor het project en wil dichter bij huis werken. Hij zou zelfs bereid zijn om loon in te leveren om in Brussel aan de slag te gaan.

Toch ligt het grootste obstakel niet bij de coach zelf, maar bij zijn huidige werkgever. Schreuder staat momenteel onder contract bij Al-Diriyah, een ambitieuze club uit Riyad die mikt op promotie naar de Saudi Pro League.

De Saoedische club investeert zwaar en ziet Schreuder als een sleutelfiguur in dat project. Ondanks de nederlaag tegen Al Ula blijft promotie het grote doel. Daardoor is men niet geneigd om de trainer zomaar te laten vertrekken.

Anderlecht zal afkoopsom op tafel moeten leggen voor Schreuder

En precies daar wringt het schoentje voor Anderlecht. Een persoonlijk akkoord met Schreuder lijkt haalbaar, maar zonder overeenkomst tussen beide clubs komt er geen transfer. Dat betekent dat paars-wit een afkoopsom zal moeten betalen.



Wil Anderlecht zijn nieuwe coach snel voorstellen, dan zal het dus financieel moeten doorpakken. De komst van Schreuder hangt niet langer alleen af van sportieve plannen, maar vooral van de vraag hoeveel de Brusselaars bereid zijn te betalen om hem uit Saoedi-Arabië los te weken.