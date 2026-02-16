Zware domper voor Vincent Kompany bij Bayern München

Een zware tegenvaller voor het Bayern München van Vincent Kompany. Manuel Neuer kampt met een kuitblessure.

De Duitse doelman werd zaterdag bij de rust vervangen tijdens de wedstrijd tussen Werder Bremen en Bayern München. Bij een 0-2-voorsprong moest Manuel Neuer zijn plaats afstaan, waarna Jonas Urbig hem verving.

Een dag na de wedstrijd kwam Bayern met een update. Neuer kampt met een spierscheur in de linker kuit. Hoe lang hij precies buiten strijd zal zijn, werd in het officiële communiqué niet vermeld.

"De blessure werd bevestigd na een grondig onderzoek door de medische staf van de club", liet Bayern weten. Voor Kompany is het een stevige domper, omdat Neuer sowieso een tijdje buiten strijd is.

Minstens drie weken aan de kant?

Volgens BILD zou Neuer minstens drie weken out zijn. Dat betekent dat hij vermoedelijk de Der Klassiker tegen Borussia Dortmund op 28 februari zal missen.



Tijdens zijn afwezigheid neemt de 22-jarige Jonas Urbig de plaats onder de lat in. Voor de jonge doelman is het een kans om zich te tonen en zijn waarde te bewijzen. Zaterdag ontvangt Bayern Eintracht Frankfurt op speeldag 23 van de Bundesliga.