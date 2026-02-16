🎥 Voormalig Gent-speler Gift Orban kreeg de meest bizarre rode kaart: "Als zwarte speler..."

We weten het al sinds zijn passage in België: Gift Orban is speciaal. Zowel door zijn vermogen om doelpunten op te stapelen als door zijn karakter.

Enkele weken geleden ontsnapte Gift Orban al nipt aan uitsluiting na een provocerende viering nadat hij had gescoord tegen Napoli. De scheidsrechter trok geel nadat Orban deed alsof hij het uitpubliek onder vuur nam.

Met 7 doelpunten in de Serie A, waar hij zich goed herlanceert bij Hellas Verona, valt Gift Orban sinds het begin van zijn carrière ook vaak op door zijn gedrag. Zijn karakter bezorgde hem problemen bij Lyon en bezorgt hem duidelijk ook een slechte reputatie bij de scheidsrechters.

Zo speelde hij dit weekend, bij de verplaatsing van Verona naar Parma, amper... 11 minuten voor hij werd uitgesloten. Een rode kaart die niemand begreep. Na een vrij banale fase werd Orban meteen van het veld gestuurd nadat hij zich tot de scheidsrechter had gericht.

This is the most bizarre red card I’ve ever seen in a football game. Gift Orban and his club needs to sue the Italian FA. pic.twitter.com/4doEhf6gPz — Cazia  || Photographer 📸 (@Mr_Cazia) February 15, 2026

Blijkbaar, ook al is daarover geen officiële communicatie geweest, zou Orban de scheidsrechter hebben beledigd, wat hem die sanctie opleverde. Feit blijft dat Verona 80 minuten met tien stond en in Parma verloor (2-1).





"Ik werd van het veld gestuurd omdat ik protesteerde tegen een beslissing”, aldus Orban. “Als zwarte speler in Italië kan ik niet negeren hoe vaak we anders worden behandeld. Ik hou van de sport en het enige wat ik vraag is eerlijkheid, respect en gelijke behandeling op het veld.”

Gift Orban wordt momenteel door Hoffenheim uitgeleend aan Hellas Verona, waar hij zich wil herlanceren. Hij tekende in januari 2025 bij Hoffenheim, maar kon er zich niet doorzetten. De Italiaanse club beschikt over een aankoopoptie op de ex-Gentenaar.