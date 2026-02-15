🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

Na de 0-4 nederlaag tegen STVV heeft Westerlo een week later de rug opnieuw kunnen rechten op het veld van Antwerp. De Great Old ging met 0-2 voor de bijl tegen de Kemphanen.

8 vs 1

"Het was een verdiende overwinning", opent Westerlo-trainer Issame Charaï op de persconferentie na het duel Antwerp-Westerlo. "Zeker op het veld van Antwerp, waar het nooit makkelijk is. En zeker niet voor Westerlo want dat is al 24 jaar geleden, toen ik nog speler was en geen grijs haar had", lachte Charaï zijn tanden bloot.

"De weersomstandigheden waren niet ideaal maar toch probeerden we nog lange tijd goed te voetballen", refereert hij naar de hevige sneeuwval. "Gezien de omstandigheden, vond ik dat we de beste ploeg op het veld waren. We hebben acht schoten tussen de palen kunnen realiseren tegenover eentje voor Antwerp, dat zegt wel iets."

En dat is een pluim voor zijn aanval die dus meermaals voor gevaar kon zorgen, maar ook voor zijn verdediging die amper iets weg gaf. "In de 51e minuut was er een fase met Kerk maar verder gaven we amper iets weg waardoor we onze achtste clean sheet beet hebben en dat zegt ook wel iets. Wat defensieve stabiliteit in deze jonge groep is mooi."

Lijnen niet zichtbaar

Halverwege de tweede hellft werd het voetballen steeds lastiger en moest scheidsrechter Verbeke oproepen om de lijnen opnieuw zichtbaar te maken. Vreesde Charaï daar niet dat de wedstrijd toch nog gestaakt zou worden? "Wanneer ze over de lijnen begonnen, denk ik dat we er dicht bij waren."



"Maar", gaat hij verder. "De weersomstandigheden zijn voor beide ploegen dezelfde tijdens een voetbalwedstrijd. We waren ook scherp in de duels wanneer het voetballen lastiger werd. Na de 0-4 tegen STVV wou ik een reactie zien en die was fantastisch", besloot Charaï met een glimlach.