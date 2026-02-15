Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

Union SG blijft na de landstitel gewoon doorgaan op zijn elan en prijkt opnieuw bovenaan. Voorzitter Alex Muzio kijkt zelfs verder dan België en droomt luidop van iets wat velen onmogelijk achten.

Union SG staat na de landstitel van vorig seizoen opnieuw op kop van het klassement. Het ziet er goed uit voor de Brusselaars, die ook hun eerste run in de Champions League hadden dit seizoen.

De club is in ieder geval niet van plan om het gaspedaal te lossen. Integendeel zelfs. Voorzitter Alex Muzio was onlangs te gast bij de podcast MIDMID. Daar kreeg hij de vraag of Union de Champions League zou kunnen winnen.

Muzio droomt luidop van ultieme Europese doorbraak

"Ja", antwoordde hij resoluut. "Mijn vrienden en Tony Bloom denken dat ik gek ben. We moeten een nieuw stadion bouwen." Het is een heel ambititeus idee, maar Muzio heeft er ook een duidelijke logica achter.

"Op dit moment concurreren we regelmatig met teams die zes tot twaalf keer ons budget hebben. Op een regelmatige basis, zowel in België als internationaal", stelt hij vast. Maar daar kan verandering in komen. "Als we een nieuw stadion kunnen bouwen en een vaste deelnemer in de Champions League worden, dan zouden onze inkomsten ruwweg zes tot twaalf keer lager liggen dan de beste club ter wereld."

"Dus per definitie en wiskundig gezien, is het mogelijk. Mensen zullen me zeggen dat het niet mogelijk is, maar dat is oké. Ik ben van plan om nog een tijdje te leven en veel doelen aan te gaan. Het is niet voor meteen, zou ik zeggen", aldus Muzio.