'Stevige geruchten in Kroatië: Ruben van Gucht slikt persoonlijke én professionele domper'

Bijzonder nieuws vanuit Kroatië. Daar meldden verschillende bronnen dat Ruben Van Gucht en Blanka Vlasic gescheiden zouden zijn. Een nieuwe klap is het voor de Belgische commentator, want ook professioneel kreeg hij een tikje.

Ruben Van Gucht heeft volgens diverse Kroatische bronnen te horen gekregen dat hij niet langer getrouwd is. In Kroatië gonst het van de geruchten dat er een definitieve scheiding zou zijn tussen hem en zijn vrouw Blanka Vlasic.

De voorbije maanden en jaren viel Ruben van Gucht op met zijn liederlijke levensstijl en zijn open relatie met Vlasic. Hij ging in ons land zijn gangen en praatte daar ook openlijk over, onder meer in Het Huis met Eric Goens.

Vlasic en Van Gucht zouden volgens Kroatische bronnen nu definitief uit elkaar zijn. Van Gucht zelf zou het nieuws voorlopig niet willen bevestigen noch ontkennen, maar volgens de bronnen stond het huwelijk al langer op instorten.

Ook professioneel krijgt Ruben Van Gucht een klapje

De komende dagen en weken zal mogelijk meer nieuws naar buiten komen en zal Van Gucht mogelijk zelf ook reageren op het nieuws. Voorlopig blijft het bij geruchten en zaken uit de media waar we het moeten mee doen.



Ondertussen zou RvG in eigen land te horen hebben gekregen dat hij niet voor de VRT naar het WK In de Verenigde Staten, Canada en Mexico zal mogen. Die eer is weggelegd voor Tess Elst, als het gaat over de interviews met onder meer de bondscoach vanuit het basiskamp.