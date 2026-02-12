Tomasz Radzinski is snoeihard voor Anderlecht-aanval, maar... herkent zichzelf wél in één van de spitsen

RSC Anderlecht moét vanavond scoren op De Bosuil om zich te kwalificeren voor de finale van de Beker van België. Enig probleem: net dat is al eventjes hét probleem bij paars-wit. Tomasz Radzinski fileert de voerhoede van de Belgische recordkampioen.

Twee Belgische titel, een Beker van België én een Belgische Supercup in drie seizoenen. 65 doelpunten in 111 wedstrijden bij RSC Anderlecht, waaronder vijf rozen op Het Kampioenenbal. We willen maar zeggen: Tomasz Radzinski heeft recht van spreken.

"De spitsen die er vandaag rondlopen weten niet wat het is om eerste spits van Anderlecht te zijn", aldus Radzinski in Het Laatste Nieuws. "Mihajlo Cvetkovic zou eerst twee seizoenen moeten rijpen bij RSCA Futures voor hij de stap naar de A-ploeg zet."

Wat hebben Mihajlo Cvetkovic en Danylo Sikan in godsnaam gepresteerd om te concluderen dat ze klaar zijn om dé spits van RSC Anderlecht te zijn?

De Canadees komt onder stoom. "Wat heeft hij in godsnaam gepresteerd om te concluderen dat hij klaar is om dé spits van Anderlecht te zijn? Danylo Sikan is voor mij eenzelfde verhaal."

"Sikan deed het niet slecht bij Shakhtar Donetsk", legt Radzinski uit. "Maar de Oekraïense competitie stelt de laatste jaren om gekende redenen niet veel meer voor. Bij Trabzonspor scoorde hij dan weer amper zeven doelpunten."

Welke spits van RSC Anderlecht doet Tomasz Radzinski aan zichzelf denken?

Al ziet Radzinski wél een paars-witte aanvaller die zich aan hemzelf doet denken. "Adriano Bertaccini heeft ervaring in België. Maar hij meer amper 1,73 meter. Dat is vergelijkbaar met mij."





"Er moet een grote, sterke targetman naast Bertaccini staan", besluit Radzinski. "Waarom heeft Anderlecht eigenlijk vijf miljoen euro voor hem betaald als het nooit het plan was om met twee spitsen te spelen?"