Analisten zeer kritisch voor bekerclash: "Het is héél erg geworden met Anderlecht"

Anderlecht heeft een duidelijke opdracht op bezoek bij Antwerp donderdagavond. Ze moeten een 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd zien op te halen en dus gaan scoren op De Bosuil om nog te dromen van de bekerfinale.

De voorbije weken is de malaise groot geworden bij RSC Anderlecht. Besnik Hasi werd ontslagen, Olivier Renard vertrok en ook T1 ad interim Edward Still vertrok alweer snel bij paars-wit. Niet ideaal om dan voor de bekerfinale te strijden.

“Ik heb de wedstrijd van afgelopen weekend gezien, net als de wedstrijden van de voorbije weken. Ik denk niet dat ze achterstand die ze op dit moment hebben op Antwerp nog zomaar snel kunnen ombuigen”, aldus Tuur Dierckx.

Bekerwedstrijd als omslagpunt? Anders veel druk voor Anderlecht

“Ik vraag me ook af nu Still en Renard vertrokken zijn welke impact dat heeft op de kleedkamer. Welke impact heeft zoiets op een kleedkamer? Je voelt dat er onrust en onduidelijkheid is binnen de gelederen. Een nieuwe coach kan niet alles snel veranderen.”

“Het is een heel belangrijke wedstrijd voor Anderlecht. Het zou een omslagpunt kunnen zijn als ze daar kunnen winnen, maar anders staat er véél druk op de play-offs. Het is een van de moeilijkste momenten van de laatste jaren.”

Het wordt heel erg met Anderlecht volgens Vidarsson

Arnar Vidarsson pikte meteen in bij Een-Tweetje: “Al vier wedstrijden niet gescoord, zeven wedstrijden niet meer gewonnen en alles wat er gebeurd is en aan het gebeuren is. Er is geen ritme, er is niets. Dat is geen goed teken voor mij.”



“Het is echt heel erg aan het worden met Anderlecht. Vlak voor Nieuwjaar zag het er eigenlijk nog niet zo slecht uit. Het voetbal was niet altijd even mooi, maar dat hoeft niet altijd meer. Maar nu is het echt op zes-zeven weken naar iets heel erg gegaan.”