JPL-coach in verband gebracht met Anderlecht: dit is zijn antwoord

RAAL La Louvière hoopt op een beter resultaat dan in de heenwedstrijd tegen Anderlecht, waarin het in de slotfase werd geklopt. Anderlecht is ook plek waar de naam van Frédéric Taquin de afgelopen dagen werd genoemd als mogelijke opvolger van Besnik Hasi en Edward Still.

Na een nederlaag in de extra tijd door een doelpunt van Ibrahim Kanaté in de heenwedstrijd, zal RAAL La Louvière erop gebrand zijn wraak te nemen deze zondag in het Lotto Park. Voor die wedstrijd zal alleen Lamego ontbreken.

De moeilijke situatie van Anderlecht moet vertrouwen geven aan La Louvière

Paars-wit zit in een moeilijke situatie en speelt donderdag in de halve finale van de Beker. Een wedstrijd die zijn impact zal hebben weet Frédéric Taquin op zijn persconferentie. De coach van RAAL La Louvière hoopt te profiteren van de onrustige periode bij de Brusselaars tijdens hun tweede opeenvolgende uitwedstrijd in de hoofdstad.

"Toen ze hier in de heenwedstrijd kwamen, zaten zij in een sterke periode en wij in een mindere, en het is vandaag eerder het omgekeerde. Maar grote clubs herrijzen altijd uit hun as, ik hoop alleen dat dat dit weekend nog niet het geval zal zijn", zei de hoofdtrainer van De Wolven tegen La Dernière Heure.

Frédéric Taquin focust zich niet op de geruchten die hem naar Anderlecht zouden sturen

"Het zal anders zijn dan in de heenwedstrijd, want in hun stadion en voor hun publiek zullen ze meer druk moeten zetten. Maar wij zijn sterker dan in de heenwedstrijd en we zijn vastbesloten om volop onze kansen te gaan."



De afgelopen dagen werd de naam van Frédéric Taquin genoemd in het Lotto Park om Edward Still op te volgen, maar de T1 van La Louvière verklaarde dat hij geen acht slaat op die geruchten. "Ik ben bij deze club en mijn enige doel is onze volgende tegenstander te verslaan", besloot hij.