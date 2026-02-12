Tuur Dierckx vol lof: "Benieuwd wat dat kan geven in de Jupiler Pro League"

SK Beveren mag de champagne stilaan klaarzetten. De kloof met eerste achtervolger KV Kortrijk is inmiddels twaalf punten, die met Beerschot zestien eenheden - en de Wase Leeuwen hebben nog een wedstrijd minder gespeeld.

De manier waarop Beveren zich dit seizoen presenteert is indrukwekkend te noemen. “Ik ben onder de indruk. Ze werken met een jonge coach en een goed samengestelde kern. Ik moet Bob Peeters en zijn team een pluim geven, want het is niet zo simpel om een kern samen te stellen voor tweede klasse.”

SK Beveren doet het met een bescheiden budget

“Het budget is niet altijd even groot, maar als ik zie hoe een Brüls daar speelt in een systeem van een coach dat hem perfect past … hij is veruit de beste speler van de competitie op dit moment”, aldus Arnar Vidarsson eerder al in Een-Tweetje.

De kloof met de eerste achtervolger is ondertussen twaalf punten én Beveren heeft nog een match minder gespeeld. Stilaan kunnen ze dus werk gaan maken van ongeslagen blijven - iets wat volgens Vidarsson een heel straffe prestatie zou zijn.

Arnar Vidarsson en Tuur Dierckx vol lof voor Beveren

Tuur Dierckx pikte in: “Ik hoop dat ze ongeslagen blijven. Het zou een enorme prestatie zijn en tot hiertoe is er te weinig aandacht voor geweest. Het is echt niet evident en ze doen het echt heel erg goed. Het is niet evident om ongeslagen te blijven, maar het zou wel heel mooi zijn.”



“Ze spelen heel volwassen. Als je op kop staat, is de flow er. Maar ze blijven hetzelfde doen, ook in de wedstrijden waarin ze op achterstand komen. Ze geloven in zichzelf en in hun manier van spelen en ik ben benieuwd wat dit kan geven in de Jupiler Pro League.”