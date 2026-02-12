Patrick Goots komt met duidelijk advies voor Antwerp met oog op bekerwedstrijd tegen Anderlecht

Antwerp staat donderdag voor een avond met inzet én opportuniteit. Na de 0-1 in Brussel en met een uitverkochte Bosuil ruikt The Great Old zijn kans op een nieuwe bekerfinale tegen Anderlecht.

Antwerp neemt het donderdagavond op tegen Anderlecht in de halve finale van de Croky Cup. Het heeft een dubbele bonus: de heenwedstrijd werd met 0-1 gewonnen in het Lotto Park én The Great Old speelt voor een uitverkocht stadion.

Vroeger had Antwerp het vaak moeilijk in de Croky Cup, maar Patrick Goots ziet dat het verhaal er intussen anders uitziet. "Door de beker in 2020 te winnen, is het gevoel helemaal gekeerd", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Goots eist vuur vanaf de aftrap

"Europees voetbal bemachtigen is mooi, maar iets tastbaars in de trofeeënkast kunnen zetten, gaat daar toch nog boven. In België kan je slechts twee prijzen winnen. Voor de beker zou je ieder seizoen alle wapens moeten inzetten."

Voor deze wedstrijd tegen Anderlecht weet Goots wat Antwerp moet doen. "Anderlecht mag op geen enkel moment het gevoel krijgen dat er iets mogelijk is", zegt hij. The Geat Old moet paars-wit bij de keel grijpen volgens hem.

"Antwerp moet er vanaf minuut 1 een cupmatch van maken – de vlam in de pan. Donderdag 14 mei moet een nieuw hoofdstuk worden in het Antwerpse bekerboek", aldus Goots.